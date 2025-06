Sport & More: Magdalena Rauer in der MaxiNutrition Nachwuchsklasse

Die Athlet:innen-Runde der MaxiNutrition Nachwuchsklasse wird um drei talentierte Nachwuchshelden erweitert:

GÖTZENS. Nun sind die herausragenden Talente Magdalena Rauter (Stabhochspringerin), Nico Hipfl (Tennisspieler) und Christian Giefing (Schwimmer) Teil des Förderprogramms der innovativen Sportnahrungsmarke. Diese Initiative wird durch die bedeutende Erfahrung von Skisport-Ikone und Mentorin Michi Dorfmeister ergänzt.

Unterstützung für junge Sportler:innen

Um vielversprechende Athleten auf ihrem Weg zur Professionalisierung zu unterstützen, wurde von MaxiNutrition im Vorjahr die Nachwuchsklasse ins Leben gerufen. Der Sitz des Unternehmens in Berndorf (Niederösterreich) bietet dabei nicht nur qualitativ hochwertige Sportnahrung, sondern auch ganzheitliche Förderung. Renommierte Experten, wie Michaela Dorfmeister, haben sich der Aufgabe verschrieben, die nächste Generation von Spitzensportler:innen auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten.

Der Weg zum Erfolg

Die Tirolerin Magdalena Rauter startete ihre Leichtathletik-Karriere im Jahr 2018 und verfolgte schon früh das Ziel, Profisportlerin zu werden. Auf ihrem Erfolgsweg konnte die 18-jährige Stabhochspringerin beim European Youth Olympics Festival 2023 einen bedeutenden Sieg erringen und wurde 2024 Vize-Weltmeisterin in der U20 Klasse, was ihren Status als eine der hoffnungsvollsten Athletinnen festigt.

Vielversprechende Talente

Die Nachwuchsklasse von MaxiNutrition unterstützt außergewöhnliche Talente in Österreich auf ihrem Erfolgsweg. Aktuell sind sieben Athleten aus verschiedenen Sportarten, darunter Tennis, Tischtennis, Leichtathletik, Schwimmen, Radfahren, Basketball und Segeln, Teil dieses Programms. MaxiNutrition fördert dabei nicht nur den physischen, sondern auch den mentalen Aspekt der sportlichen Entwicklung. Durch individuelle Mentoring-Programme werden die spezifischen Bedürfnisse der Sportler:innen adressiert. In regelmäßigen Meetings haben die Nachwuchssportler:innen die Möglichkeit, das Fachwissen von Michaela Dorfmeister in Anspruch zu nehmen.

„Mit der Nachwuchsklasse willen wir jungen Talenten durch hochwertige Sportnahrung und ganzheitliche Unterstützung helfen. Es ist wichtig aufzuzeigen, wie wertvoll und bereichernd der Sport für Körper und Geist ist“, erklärt Theresa Bichler, Marketing- und Kommunikationsverantwortliche bei KRÜGER AUSTRIA.

