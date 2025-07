Sport und Solidarität: Alte Shirts, neue Möglichkeiten – Taschen aus dem Ausseerland unterstützen Bildung in Afrika!

Gemeinsam stark: Sport, Engagement und gelebte Solidarität beim Austria eXtreme Triathlon

Im Rahmen des diesjährigen Austria eXtreme Triathlon stand nicht nur der sportliche Wettkampf im Vordergrund – auch die soziale Verantwortung war von großer Bedeutung. Athlet:innen und ihre Begleitpersonen hatten die Möglichkeit, über den Leistungssport hinaus aktiv zu werden und ein beeindruckendes Sozialprojekt zu unterstützen, das jährlich zahlreiche Bedürftige erreicht.

In liebevoller Handarbeit schufen rund 15 engagierte Frauen aus dem Ausseerland einzigartige Einkaufstaschen aus den T-Shirts alter Austragungen des Triathlons. Jedes Stück wurde zu einem Unikat, das nicht nur die Geschichte vergangener Ereignisse widerspiegelt, sondern auch einen Beitrag zu einer sozialen Initiative leistet. Die alten T-Shirts erhielten somit eine neue Bestimmung und bewiesen, dass Erinnerungen und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.

Am Wochenende war es soweit: Wir hatten die Ehre, den gesammelten Spendenbetrag an Frau Helga König zu übergeben, die mit viel Engagement und Herzblut für das Projekt „Schulen für Afrika“ kämpft. Diese Initiative setzt sich für die Verbesserung von Bildungschancen in afrikanischen Ländern ein und eröffnet Kindern Perspektiven, die sie sonst möglicherweise nicht hätten.

Unser herzlicher Dank gilt allen, die zur Realisierung dieses Projekts beigetragen haben: den Frauenschaffenden aus dem Ausseerland für ihre leidenschaftliche Arbeit, Frau Helga König für ihr unermüdliches Engagement und natürlich den Käufern, die durch den Erwerb einer Tasche dieses wertvolle Projekt unterstützt haben.

Diese Aktion demonstriert eindrucksvoll, wie viel wir gemeinsam erreichen können, wenn Sport, Gemeinschaft und soziale Verantwortung zusammenkommen. Wir zeigen, dass persönliche Grenzen überwunden werden können und gleichzeitig ein Stück der Welt verbessert wird.

Weitere Informationen zum Projekt „Schulen für Afrika“ finden Sie unter: www.schulenfuerafrika.at