16-jährige Russin Kristina Ljutowa gewinnt erstes WTA-Turnier in Memphis

16-jährige Kristina Ljutowa gewinnt WTA-Turnier in Memphis

Die russische Tennisspielerin Kristina Ljutowa hat im Alter von 16 Jahren das WTA-250-Turnier in Memphis gewonnen. Im Finale des mit 283.347 Dollar dotierten Hartplatzturniers setzte sie sich gegen die Tschechin Darja Vidmanova mit 1:6, 6:1, 6:3 durch.

Es war Ljutowas erste Teilnahme an einem WTA-Hauptbewerb sowie ihr erster Titel auf der Tour. Die Spielerin hatte sich zuvor über die Qualifikation für das Turnier in Memphis qualifiziert.

Weg ins Finale

In der ersten Runde profitierte Ljutowa von der Aufgabe der an Nummer eins gesetzten Jekaterina Alexandrowa, die wegen eines hitzebedingten Schwächeanfalls das Match nicht beenden konnte. Anschließend setzte sich Ljutowa gegen die Australierin Maya Joint sowie gegen die an Nummer sechs gesetzte US-Amerikanerin Caty McNally durch. Im Halbfinale bezwang sie die US-Amerikanerin Elvina Kalieva mit 7:5, 6:1.

Aufstieg im Ranking

Vor dem Turnier lag Ljutowa auf Platz 229 der Weltrangliste. Durch den Titelgewinn rückt sie erstmals unter die Top 130 vor.

Mit ihren 16 Jahren ist Ljutowa die jüngste Spielerin seit Coco Gauff, die ein WTA-Turnier gewinnen konnte. Gauff hatte 2019 im Alter von 15 Jahren beim Turnier in Linz triumphiert.