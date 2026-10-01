160 Kinder bei inklusivem Sporterlebnis-Tag in St. Pölten

In St. Pölten haben am Mittwoch rund 160 Kinder an einem inklusiven Sporterlebnis-Tag teilgenommen. Die Veranstaltung fand im Sportzentrum St. Pölten statt und wurde vom Landesverband Special Olympics Niederösterreich organisiert. Die Kinder kamen aus Sonderschulen, Volksschulen, Caritas-Einrichtungen und der Lebenshilfe.

Acht Sportstationen für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung

Neben den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern waren auch Familien, Angehörige und Begleitpersonen vor Ort. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung nahmen gemeinsam an der Veranstaltung teil. Insgesamt standen acht verschiedene Sportarten zur Auswahl, die Stationen verteilten sich auf den Innen- und Außenbereich des Sportzentrums. Zu den angebotenen Disziplinen zählte unter anderem Klettern.

Der Sporterlebnis-Tag in dieser Form fand heuer erstmals statt. Organisiert wurde er vom Landesverband Special Olympics Niederösterreich, dessen Präsident Wolfgang Viehauser ist. Als Vizepräsidentin der Organisation fungiert Eveline Helm. Zu den beteiligten Personen zählte zudem Illona Tröls-Holzweber, Leiterin der Sonderschule St. Pölten Nord-Mitte.

Special Olympics als Dachorganisation für inklusiven Sport

Special Olympics ist eine internationale Organisation, die Sportangebote für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bereitstellt und dabei auf Landesebene in regionalen Verbänden organisiert ist. Grundsätzlich verfolgen solche Verbände das Ziel, Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten in unterschiedlichen Sportarten anzubieten und dabei Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zu ermöglichen. Veranstaltungen wie Sporterlebnis-Tage dienen üblicherweise dazu, verschiedene Sportarten niederschwellig auszuprobieren, ohne dass dafür Wettkampferfahrung oder spezielle Vorkenntnisse notwendig sind.

Einrichtungen wie Sonderschulen, die Caritas oder die Lebenshilfe sind in Niederösterreich wichtige Partner bei der Umsetzung solcher inklusiver Angebote. Sie begleiten Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung im schulischen oder außerschulischen Alltag und ermöglichen ihnen die Teilnahme an Freizeit- und Sportveranstaltungen. Die Einbindung von Familien und Begleitpersonen ist bei derartigen Veranstaltungen üblich, da sie zusätzliche Unterstützung bieten und die Teilnahme erleichtern können.

Sportzentren wie jenes in St. Pölten verfügen in der Regel über Hallen- und Freiflächen, die sich für unterschiedliche Bewegungsangebote eignen. Dadurch lassen sich an einem einzigen Veranstaltungstag mehrere Stationen parallel betreiben, sodass Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen verschiedenen Sportarten wechseln können. Klettern gehört zu jenen Disziplinen, die häufig im Rahmen inklusiver Sportangebote eingesetzt werden, da sie sich individuell an unterschiedliche körperliche Voraussetzungen anpassen lässt.