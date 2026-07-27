18-jährige Lilli Tagger gewinnt erstes WTA-Turnier in Prag

Lilli Tagger gewinnt erstes WTA-Turnier in Prag

Die 18-jährige österreichische Tennisspielerin Lilli Tagger hat am Sonntag das WTA-Turnier in Prag gewonnen. Im Finale setzte sie sich gegen die Ukrainerin Daria Snigur mit 7:6 (7/3) 6:2 durch. Das Match dauerte über 89 Minuten.

Tagger ist damit die zehnte Österreicherin, die einen WTA-Titel gewinnt. Zuletzt hatte Yvonne Meusburger 2013 in Bad Gastein ein WTA-Turnier für Österreich gewonnen. Der Erfolg in Prag ist insgesamt der 25. Turniersieg einer österreichischen Spielerin auf höchster Ebene im Damen-Tennis.

Die aus Osttirol stammende Tagger trug während des Finales einen bandagierten Oberschenkel. Ihre Familie war kurzfristig zum Turnier nach Prag angereist. Im Halbfinale hatte Tagger zuvor Barbora Krejcikova bezwungen.

Preisgeld und Ranking

Für den Turniersieg erhält Tagger ein Preisgeld von 37.390 Dollar, umgerechnet knapp 33.000 Euro, sowie 250 Punkte für die Weltrangliste. Damit rückt sie im Ranking auf Platz 45 vor.

Bisherige Saison und Ausblick

Tagger hatte 2025 bereits den Juniorinnen-Bewerb der French Open gewonnen. Im Vorjahr war sie im Finale von Jiujiang der Russin Anna Blinkova unterlegen. Zu ihrem Team zählt die frühere Profispielerin Francesca Schiavone.

Nach einer Woche Pause plant Tagger einen Start beim WTA-125-Turnier in Warschau. Anschließend soll sie in die Qualifikation für das Turnier in Cincinnati gehen. Jürgen Melzer, Sportdirektor des Österreichischen Tennisverbandes, begleitet die weitere Entwicklung der jungen Spielerin.