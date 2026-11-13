19-jähriger Yanik Spalt für Nationalteam gegen Irland nachnominiert

Der 19-jährige Mittelfeldspieler Yanik Spalt ist für das Nations-League-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Irland nachnominiert worden. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick berief den gebürtigen Nüziderser nach, nachdem Xaver Schlager und Alexander Prass verletzungsbedingt ausgefallen waren. Die Partie findet am Samstagabend in Linz statt, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Nachnominierung nach zwei Ausfällen

Spalt absolvierte am Freitagvormittag das Abschlusstraining auf dem ÖFB-Campus und bereitete sich damit gemeinsam mit dem Kader auf das Spiel gegen Irland vor. Seine Nachnominierung durch Teamchef Ralf Rangnick erfolgte, nachdem mit Xaver Schlager und Alexander Prass zwei Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen.

Der 19-Jährige spielt seit 2025 in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart und gehört seit dieser Saison auch dem Kader der Bundesliga-Mannschaft an. Für die Profis stand er bereits dreimal auf dem Platz. Erst vor einer Woche war er Teil der Startelf im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen.

Vom Montafon in den Profifußball

Yanik Spalt stammt aus Nüziders in Vorarlberg. Seinen Weg in den deutschen Profifußball fand er über den VfB Stuttgart, wo er zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, ehe er in den Bundesliga-Kader aufrückte. Als Mittelfeldspieler zählt er zu den jüngeren Akteuren im Umfeld der österreichischen Nationalmannschaft.

Nachnominierungen wie im Fall von Spalt sind bei kurzfristigen Verletzungsausfällen im Nationalteam-Betrieb ein gängiges Verfahren. Fällt ein Spieler kurz vor einem Länderspiel aus, kann der Teamchef auf Akteure zurückgreifen, die zuvor nicht im ursprünglichen Kader standen, aber den sportlichen und organisatorischen Anforderungen für eine kurzfristige Einberufung entsprechen. Für jüngere Spieler bietet eine solche Nachnominierung häufig die Gelegenheit, erstmals oder erneut Teil des Trainings- und Spielbetriebs einer A-Nationalmannschaft zu werden, auch wenn ein Einsatz im Spiel selbst damit nicht automatisch verbunden ist.

Das Spiel gegen Irland findet im Rahmen der Nations League statt, einem Wettbewerb der europäischen Nationalmannschaften, der neben dem sportlichen Vergleich auch Auswirkungen auf die Setzliste für künftige Qualifikationsrunden haben kann. Begegnungen in dieser Wettbewerbsphase werden daher sowohl von den Verbänden als auch von den Trainerstäben mit Blick auf die kommenden Monate beobachtet.