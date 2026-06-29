Abubakr Barry wechselt von Austria Wien zu Red Bull Salzburg

Der FK Austria Wien und der FC Red Bull Salzburg haben einen Transferdeal abgeschlossen: Der 25-jährige gambische Mittelfeldspieler Abubakr Barry wechselt zum österreichischen Bundesligisten nach Salzburg. Red Bull Salzburg bestätigte den Wechsel am Montag per Presseaussendung.

Barry unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg einen Vertrag bis Juni 2029. Er spielt im zentralen Mittelfeld und ist gambischer Nationalspieler mit neun Länderspieleinsätzen.

Bilanz bei Austria Wien

Bei seinem bisherigen Verein FK Austria Wien bestritt Barry insgesamt 70 Einsätze. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete acht weitere Treffer vor.

Sportdirektor Marcus Mann ist bei Red Bull Salzburg für den Transferbereich zuständig.