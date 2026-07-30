Admiral Bundesliga: Vereine basteln kurz vor Saisonstart noch am Kader

Admiral Bundesliga: Vereine nehmen letzte Kaderanpassungen vor Saisonstart vor

Die Admiral Bundesliga startet am Freitag in die Saison 2026/27. Das Transferfenster bleibt bis zum 3. September 2026, 17.00 Uhr, geöffnet, sodass Vereine auch nach dem Saisonstart noch Kaderänderungen vornehmen können.

In den vergangenen Wochen kam es bei mehreren Klubs zu Wechseln bei Spielern und Trainern.

Spielerwechsel

Der LASK verpflichtete Alessandro Schöpf vom WAC. Sasa Kalajdzic, der beim LASK ausgeliehen war, kehrt nach Ende der Leihe zu Wolverhampton Wanderers zurück. Bei Red Bull Salzburg wechselte Alexander Schlager zu Werder Bremen.

Trainerwechsel

Red Bull Salzburg verpflichtete Danny Röhl, der zuvor bei den Glasgow Rangers tätig war, als neuen Trainer. Daniel Beichler verließ den Verein. Beim TSV Hartberg übernimmt Markus Schopp das Traineramt, Manfred Schmid verließ den Klub. Bei SV Ried wurde Mario Despotovic als neuer Trainer verpflichtet, nachdem Maximilian Senft zum Karlsruher SC gewechselt war.

Karriereenden

Stefan Hierländer, zuletzt bei Sturm Graz, beendete seine aktive Laufbahn. Auch Ziad El Sheiwi, zuvor bei Austria Wien, trat vom Profifußball zurück.