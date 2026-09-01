Affengruber nicht mehr in Spanien – Kommt der Elche-Verteidiger nach England

David Affengruber befand sich laut APA-Informationen am Dienstag nicht mehr in Spanien. Der 25-jährige ÖFB-Teamspieler steht aktuell beim spanischen Erstligisten Elche unter Vertrag und spielt dort als Innenverteidiger. Der aus Niederösterreich stammende Fußballprofi gehört zu einer Reihe österreichischer Spieler, die in England aktiv sind oder mit einem Wechsel dorthin in Verbindung gebracht werden.

Affengrubers Situation bei Elche

Affengruber ist Innenverteidiger und Mitglied des österreichischen Nationalteams. Er spielt seit seinem Wechsel für den spanischen Club Elche. Nach Angaben der APA war der 25-Jährige am Dienstag nicht mehr in Spanien aufhältig. Weitere konkrete Angaben zu den Umständen oder zum Ziel seines Aufenthalts liegen nicht vor.

Österreichische Legionäre in der Premier League

Mehrere österreichische Nationalspieler sind derzeit in der englischen Premier League aktiv. Xaver Schlager, Mittelfeldspieler, steht bei Nottingham Forest unter Vertrag. Der Innenverteidiger Michael Svoboda spielt bei Brighton. Ebenfalls als Innenverteidiger ist Jannik Schuster bei Brentford tätig. Kevin Danso spielt in derselben Position wie Affengruber, Svoboda und Schuster, als Innenverteidiger.

Die Premier League als Zielmarkt für Innenverteidiger

Die englische Premier League gilt allgemein als eine der finanzstärksten und sportlich anspruchsvollsten Ligen Europas. Für Vereine aus anderen europäischen Top-Ligen ist sie regelmäßig ein attraktives Umfeld, um Spieler zu verpflichten, die sich bereits im internationalen Vergleich bewährt haben. Innenverteidiger stehen dabei häufig im Fokus, da viele Premier-League-Clubs im Saisonverlauf mit einer hohen Belastung durch Pokalwettbewerbe und internationale Spiele planen und entsprechend auf eine breite Kaderbreite in der Abwehr angewiesen sind. Transfers aus Ligen wie der spanischen Primera División sind dabei keine Seltenheit, da dort technisch und taktisch geschulte Verteidiger ausgebildet werden, die sich für unterschiedliche Spielsysteme eignen.

Grundsätzlich verlaufen solche Wechsel innerhalb eines festgelegten Transferzeitraums, der von den jeweiligen nationalen Verbänden und der FIFA vorgegeben wird. Innerhalb dieses Fensters müssen Vereine Verhandlungen abschließen, medizinische Untersuchungen durchführen und die notwendigen vertraglichen sowie administrativen Schritte erledigen, damit ein Spielerwechsel wirksam wird. Bei internationalen Transfers kommen zusätzlich Regelungen zur Freigabe durch den abgebenden Verband sowie gegebenenfalls Fragen der Arbeitserlaubnis hinzu, sofern der Spieler aus einem Land außerhalb des Vereinigten Königreichs wechselt.

Für Österreichs Nationalteam hat die zunehmende Präsenz von Spielern in der Premier League grundsätzlich Bedeutung für die läuferische und spielerische Ausrichtung der Mannschaft. Spieler, die in einer international stark beachteten Liga aktiv sind, stehen regelmäßig im Blickpunkt von Scoutingabteilungen weiterer Vereine, was in der Fußballbranche häufig zu weiteren Wechselgerüchten führt. Ob und in welcher Form sich dies auf einzelne Spieler auswirkt, hängt jeweils von den konkreten sportlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen der beteiligten Vereine ab.