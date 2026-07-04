AFL-Halbfinale fixiert: Wiener Derby und Panthers gegen Giants

AFL: Halbfinal-Paarungen stehen fest – Wiener Derby und Klassiker aus dem Süden

In der Austrian Football League (AFL) sind die Halbfinalgegner seit Samstag bekannt. Zwei Duelle wurden durch Wildcard-Spiele ermittelt, das Finale ist für den 25. Juli angesetzt.

Halbfinale: Wiener Derby und Panthers gegen Giants

Im ersten Halbfinale treffen die Danube Dragons auf die Vienna Vikings – ein Wiener Derby. Im zweiten Duell stehen sich die Prague Black Panthers und die Graz Giants gegenüber.

Die Graz Giants hatten sich zuvor im Wildcard-Spiel gegen die Salzburg Ducks mit 70:19 durchgesetzt. Die Vienna Vikings gewannen ihr Wildcard-Spiel bei den Vienna Knights mit 36:25.

Austrian Bowl XLI am 25. Juli

Das Finale der AFL, die Austrian Bowl XLI, findet am 25. Juli um 19.00 Uhr statt. Die Übertragung erfolgt live auf ORF Sport +.

Raiders Tirol weiterhin sieglos in der EFA

In der European Football Alliance (EFA) warten die Raiders Tirol weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Im sogenannten Battle of the Mountains unterlagen sie den Ravens Munich mit 24:32. Die Raiders Tirol belegen damit den letzten Platz als Sechster der EFA. Die Ravens Munich befinden sich dagegen weiter im vorderen Bereich der Tabelle.