Alaba fällt mit Wadenverletzung gegen Roma aus – Einsatz für ÖFB-Team fraglich

David Alaba fällt für Udinese Calcio im Heimspiel am Samstag gegen die AS Roma aus. Der österreichische Teamkapitän laboriert an einer Muskelzerrung in der rechten Wade, wie Trainer Kosta Runjaic am Freitag bei der Pressekonferenz des Clubs bestätigte. Runjaic nannte Alaba in seiner Aufzählung der fehlenden Spieler, machte jedoch keine Angaben zu dessen Genesungsfortschritten.

Rückschlag nach kurzem Startelfeinsatz

Alaba wechselte vor etwas mehr als einem Monat von Real Madrid zu Udinese und kam seither lediglich auf 63 Spielminuten. Sein Startelfdebüt für den Verein aus Friaul endete am 18. Oktober beim 0:3 gegen Lecce bereits zur Halbzeit, nachdem er sich die Verletzung zugezogen hatte. Seitdem stand der 34-Jährige nicht mehr auf dem Platz.

Neben Alaba fehlt Udinese gegen die Roma auch Innenverteidiger Oumar Solet. Er plagt sich ebenfalls mit muskulären Problemen herum. Udinese empfängt die AS Roma als Tabellen-17. der Serie A, während die Roma den dritten Tabellenplatz belegt. Nach der Partie gegen die Roma stehen für Udinese Auswärtsspiele bei Venezia am 6. November und in Bologna am 22. November auf dem Programm.

Für die österreichische Nationalmannschaft ist der Fall Alaba auch mit Blick auf den November relevant. Teamchef Ralf Rangnick nominiert am Montag seinen Kader für die Nations-League-Partien gegen Irland und Israel am 14. und 17. November. Ob Alaba bis dahin wieder einsatzfähig sein wird, ist derzeit offen.

Muskelzerrungen und ihre Tücken im Profifußball

Muskelzerrungen zählen im Profifußball zu den häufigsten Verletzungsarten und entstehen meist durch plötzliche Belastungsspitzen, etwa bei Sprints oder abrupten Richtungswechseln. Anders als ein Muskelfaserriss betrifft eine Zerrung in der Regel keine strukturellen Schäden im Muskelgewebe, kann aber dennoch zu spürbaren Schmerzen und eingeschränkter Belastbarkeit führen. Die Ausfallzeit hängt stark vom Schweregrad und vom individuellen Heilungsverlauf ab und reicht üblicherweise von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

Gerade bei Wadenverletzungen gilt eine vorsichtige Belastungssteigerung als wichtig, da ein verfrühter Wiedereinstieg das Risiko einer erneuten Verletzung erhöhen kann. Vereine und medizinische Abteilungen setzen deshalb häufig auf individuell abgestimmte Trainingspläne, bevor ein Spieler wieder vollständig ins Mannschaftstraining integriert wird. Bei Spielern, die kurz zuvor den Verein gewechselt haben, kommt erschwerend hinzu, dass sich Belastungssteuerung und medizinische Betreuung erst neu einspielen müssen.

Auch für Nationaltrainer stellt eine solche Ausgangslage regelmäßig eine Herausforderung dar. Bei der Kaderzusammenstellung für Länderspiele müssen Verletzungsstatus und Trainingsrückstand einzelner Spieler berücksichtigt werden, ohne dass zum Zeitpunkt der Nominierung immer eine endgültige Prognose über die Einsatzfähigkeit vorliegt. In solchen Fällen wird häufig eine Entscheidung erst kurzfristig vor dem jeweiligen Lehrgang getroffen, abhängig davon, wie sich der Zustand des Spielers in den Tagen zuvor entwickelt.