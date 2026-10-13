Alaba und Ndukwe feiern Debüts bei neuen Vereinen – Wiener Talent wird vom Sündenbock zum Matchwinner

David Alaba und Ifeanyi Ndukwe haben am Montagabend ihre ersten Einsätze für ihre neuen Vereine absolviert. Der 34 Jahre alte Alaba kam bei Udinese Calcio im Auswärtsspiel bei Torino erstmals zum Einsatz, die Partie endete 2:1 für die Gastgeber. Der 18-jährige Ndukwe stand für Levante in der spanischen Liga erstmals von Beginn an auf dem Feld, das Heimspiel gegen den FC Sevilla endete 3:3.

Ndukwes Wechselbad zwischen Patzer und spätem Ausgleich

Für Ndukwe, der aus Wien stammt, verlief die Partie gegen Sevilla turbulent. Mit einem misslungenen Rückpass verursachte er das 0:1 für die Gäste. In der zehnten Minute der Nachspielzeit war es dann aber erneut Ndukwe, der den 3:3-Endstand für Levante erzielte. Die spanische Sport-Tageszeitung Marca brachte diese Entwicklung mit der Formulierung „Ndukwe, vom Bösewicht zum Helden“ auf den Punkt.

Levante-Trainer Luis Castro, ein Portugiese, lobte Ndukwe im Anschluss an die Partie für dessen mentale Standhaftigkeit nach dem Fehler. Ndukwe war im Sommer leihweise für eine Saison von Liverpool zu Levante gewechselt. Bei Liverpool hatte er in der Vorbereitung überzeugt, Einsätze in der Premier League blieben ihm jedoch aufgrund einer fehlenden Arbeitserlaubnis verwehrt.

Alaba kommt spät ins Spiel, Udinese verliert erneut

Alaba wurde bei Udinese in der 72. Minute eingewechselt. Mit ihm auf dem Platz kassierte der Verein die vierte Niederlage in sechs Runden. Beim entscheidenden Gegentor gegen Torino patzte Udinese-Goalie Maduka Okoye.

Udinese-Trainer Kosta Runjaic, der in Wien geboren wurde, begründete Alabas Platz auf der Bank zunächst damit, dass dessen letztes Spiel zu diesem Zeitpunkt drei Monate zurücklag. Mit der Einwechslung in der Schlussphase gegen Torino gab Alaba schließlich sein Debüt für den italienischen Erstligisten.

Leihgeschäfte als Sprungbrett für junge Talente

Leihwechsel wie jener von Ndukwe sind im europäischen Fußball ein gängiges Mittel, um jungen Spielern regelmäßige Spielpraxis zu ermöglichen, die ihnen beim ursprünglichen Verein aus unterschiedlichen Gründen verwehrt bleibt. Arbeitserlaubnisregelungen spielen dabei insbesondere für Spieler eine Rolle, die noch nicht über ausreichend Länderspieleinsätze oder eine bestimmte Spielzeit in internationalen Wettbewerben verfügen. Vereine aus Ländern mit strengeren Vorgaben weichen in solchen Fällen häufig auf Leihgeschäfte in Ligen aus, in denen diese Hürden nicht bestehen.

Für etablierte Spieler wie Alaba, die nach längerer Pause zu einem neuen Verein wechseln, ist eine schrittweise Heranführung an die Wettkampfbelastung ein verbreitetes Vorgehen. Trainer berücksichtigen bei der Aufstellung in solchen Situationen üblicherweise den Trainingszustand sowie die zuletzt absolvierte Spielzeit, bevor ein Spieler wieder über die volle Spieldauer eingesetzt wird. Eine Einwechslung in der zweiten Halbzeit gilt in diesem Zusammenhang häufig als erster Schritt zurück in den Spielrhythmus.