Alcaraz und Medwedew kämpfen in Wien um Finaleinzug

Beim mit knapp 2,8 Millionen Euro dotierten ATP-500-Turnier in Wien stehen sich im ersten Halbfinale am Samstag Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew gegenüber. Der als Nummer zwei gesetzte Alcaraz trifft auf den an Position drei gesetzten Medwedew. Die Partie läuft bereits, der Spielstand liegt derzeit bei 2:1 Sätzen im dritten Satz.

Alcaraz und Medwedew im Kampf um das Finale

Carlos Alcaraz hatte sich im Viertelfinale am Freitag in zwei Sätzen gegen den US-Amerikaner Tommy Paul durchgesetzt und zog damit ohne Satzverlust ins Halbfinale ein. Daniil Medwedew löste sein Ticket für die Vorschlussrunde ebenfalls ohne Satzverlust, er bezwang im Viertelfinale den Franzosen Adrian Mannarino.

Im Halbfinale selbst entwickelte sich bislang eine Partie mit Satzausgleich auf beiden Seiten, ehe sich im dritten Durchgang eine Führung von 2:1 für eine der beiden Seiten ergab. Der Sieger der Begegnung trifft im Finale des Wiener Hartplatzturniers auf den Gewinner des zweiten Halbfinales.

Zverev gegen de Minaur im zweiten Semifinale

Parallel zum Duell zwischen Alcaraz und Medwedew bestreiten Alexander Zverev und Alex de Minaur das zweite Halbfinale des Turniers. Zverev ist als Nummer eins gesetzt, de Minaur führt das Teilnehmerfeld als Nummer fünf an. Beide Halbfinalpartien entscheiden gemeinsam über die Paarung im Endspiel des Turniers in Wien.

Bedeutung der ATP-500-Kategorie im Tennisjahr

Turniere der ATP-500-Kategorie zählen neben den vier Grand-Slam-Turnieren und den ATP-Masters-1000-Events zu den bedeutenderen Stationen im Tennisjahreskalender. Sie bieten im Vergleich zu kleineren ATP-250-Turnieren ein höheres Preisgeld und mehr Weltranglistenpunkte, ziehen dadurch in der Regel ein stärker besetztes Teilnehmerfeld an. Die Platzierung in der Setzliste richtet sich üblicherweise nach der aktuellen Position in der ATP-Weltrangliste und bestimmt, wie die Auslosung des Turnierbaums erfolgt. Gesetzte Spieler treffen dabei in den früheren Runden in der Regel nicht direkt aufeinander, wodurch stärker eingeschätzte Akteure erst in späteren Phasen eines Turniers aufeinandertreffen.

Das Halbfinale markiert bei einem Turnier dieser Größenordnung die vorletzte Runde vor dem Endspiel. In der Regel werden an einem Tag beide Halbfinalpartien ausgetragen, sodass am Folgetag das Finale stattfinden kann. Hartplatzturniere wie jenes in Wien gelten im Tenniskalender als eigene Belagskategorie neben Sand- und Rasenplätzen, wobei sich Spielgeschwindigkeit und Ballabsprung je nach Untergrund unterscheiden und dadurch unterschiedliche Spielertypen begünstigt werden können.