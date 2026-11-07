Alcaraz wehrt zwei Matchbälle ab und steht im Halbfinale von Paris-Bercy

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Carlos Alcaraz hat am 6. November 2026 nach einem umkämpften Viertelfinale das Halbfinale des ATP-1000-Turniers in Paris-Bercy erreicht. Der Weltranglistendritte setzte sich gegen Taylor Fritz mit 6:7 (10/12), 7:5 und 6:3 durch und wehrte dabei zwei Matchbälle ab, ehe er die Partie nach 2 Stunden und 45 Minuten für sich entschied.

Zwei abgewehrte Matchbälle gegen Fritz

Fritz hatte im zweiten Satz zweimal die Chance, die Partie vorzeitig zu beenden. Beim Stand von 5:3 und erneut bei 5:4 stand der Amerikaner jeweils nur einen Punkt vor dem Sieg. Alcaraz konnte beide Male reagieren, wendete den Satz und in der Folge auch das Match zu seinen Gunsten. Im dritten Satz setzte sich der Spanier mit 6:3 durch und verwertete damit seinen ersten eigenen Matchball.

Mit dem Erfolg zieht Alcaraz in Paris-Bercy ins Halbfinale ein. Für Fritz endete das Turnier im Viertelfinale.

Teilnehmerfeld für die ATP Finals in Turin steht fest

Unabhängig vom Ausgang des Turniers in Paris ist das Teilnehmerfeld für die ATP Finals in Turin mittlerweile komplett. Das Saisonabschlussturnier der acht besten Spieler des Jahres beginnt am 15. November. Qualifiziert haben sich Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medwedew, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe und Rafael Jodar.

An der Spitze der Weltrangliste steht aktuell Alexander Zverev, der die Position des Weltranglistenersten übernommen hat. Jannik Sinner, in der vergangenen Saison lange die prägende Figur im Herrentennis, liegt im Ranking auf dem zweiten Platz. Sinner hat seine Saison jedoch verletzungsbedingt vorzeitig beendet und wird bei den ATP Finals in Turin nicht antreten.

Bedeutung der letzten Turniere vor dem Saisonfinale

Grundsätzlich bieten die Turniere im Herbst, insbesondere die Veranstaltungen der ATP-1000-Kategorie, den Spielern eine letzte Gelegenheit, sich im Ranking vor dem Saisonabschluss zu positionieren. Punkte aus diesen Turnieren fließen unmittelbar in die Weltrangliste ein, die wiederum über die Qualifikation für die ATP Finals entscheidet. Bei einem Teilnehmerfeld von acht Spielern zählt dabei jede Platzierung, da sich die Punktedifferenzen im oberen Bereich der Rangliste häufig gering darstellen.

Die ATP Finals gelten als inoffizielle Krönung der Saison im Herrentennis. Anders als bei den vier Grand-Slam-Turnieren spielt dort nur eine begrenzte Anzahl von Spielern in einem Round-Robin-Format um den Titel, ehe die besten Teilnehmer der beiden Gruppen ins Halbfinale einziehen. Üblicherweise wird der Austragungsort über mehrere Jahre festgelegt, aktuell findet das Turnier in Turin statt.

Verletzungen wie jene, die Sinner zum vorzeitigen Saisonende gezwungen haben, sind im Profitennis bei der dichten Abfolge von Turnieren keine Seltenheit. Die Belastung durch Hartplatz-, Sand- und Rasensaison innerhalb weniger Monate sowie die hohe Zahl an Matches auf Topniveau führen regelmäßig dazu, dass einzelne Spieler die Saison nicht vollständig bestreiten können. Für das Teilnehmerfeld der ATP Finals bedeutet ein solcher Ausfall in der Regel, dass ein nachfolgend platzierter Spieler nachrückt, sofern die Qualifikation nicht bereits anderweitig entschieden ist.

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