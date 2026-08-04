Algerien trennt sich von Nationaltrainer Petkovic nach WM-Aus gegen die Schweiz

Algeriens Fußballverband trennt sich von Nationaltrainer Vladimir Petkovic

Der algerische Fußballverband hat die Trennung von Nationaltrainer Vladimir Petkovic bekanntgegeben. Die Entscheidung wurde am Montagabend mitgeteilt und erfolgte einvernehmlich.

Der 62-jährige Petkovic, der sowohl die schweizerische als auch die kroatische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte das Amt seit März 2024 inne. Zuvor war er bereits Nationaltrainer der Schweiz.

Bilanz und sportliche Ergebnisse

Unter Petkovic bestritt Algerien 33 Länderspiele, von denen 23 gewonnen, fünf unentschieden gespielt und fünf verloren wurden. Der Trainer führte die Mannschaft zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026.

Bei diesem Turnier erzielte Algerien in der Vorrunde ein 3:3 gegen Österreich, schied jedoch im Sechzehntelfinale mit 0:2 gegen die Schweiz aus. Beim Afrika-Cup war das Team zuvor im Viertelfinale an Nigeria gescheitert.