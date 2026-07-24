Alphaville-Konzert in Wien abgesagt – Sänger Marian Gold hat sich Rippe gebrochen

Alphaville sagt Auftritt in Wien nach Verletzung von Sänger Marian Gold ab

Ein für Freitagabend geplanter Auftritt der Band Alphaville auf der Wiener Donauinsel ist kurzfristig abgesagt worden. Grund ist eine Verletzung von Sänger Marian Gold.

Gold schilderte in einem Videobeitrag auf Facebook, er habe sich eine Rippe gebrochen und sei derzeit nicht bühnentauglich.

Auftritt war Teil des Forever Young Festivals

Der Auftritt war Teil des „Forever Young Festival“, bei dem neben Alphaville auch Künstler wie Limahl, Peter Schilling und Paul Young auftreten.

Alphaville teilte mit, die Entscheidung zur Absage falle der Band alles andere als leicht. Man habe sich auf die beiden geplanten Abende gefreut.

Alphaville ist bekannt für Songs wie „Big in Japan“, „Sound like a Melody“ und „Forever Young“. Von der ursprünglichen Besetzung der Band ist heute nur noch Marian Gold dabei.