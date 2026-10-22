Anna Gandler kehrt nach Frankreich-Vorbereitung ins österreichische Biathlon-Team zurück

Anna Gandler kehrt mit Beginn der neuen Saison in das österreichische Biathlon-Team zurück. Die 25-Jährige hatte ihre Vorbereitung in Frankreich absolviert und peilt nun wieder Spitzenplätze im Weltcup an. Ihr Ziel ist es, künftig auch auf das Podest zu kommen.

Rückkehr nach Trainingsaufenthalt in Frankreich

Gandler bereitete sich auf die bevorstehende Saison in Frankreich vor. Dort erzielte sie bei der französischen Meisterschaft im Rollerrennen die schnellste Laufzeit. Die Biathletin ist mit dem französischen Biathleten Emilien Claude liiert, was ihren Trainingsaufenthalt in Frankreich mitbegründete. Im Sommer war sie einmal krank.

Zu ihren Teamkolleginnen Anna Andexer, Lara Wagner und Lea Rothschopf hatte Gandler im Sommer gelegentlich Kontakt. Zu den österreichischen Trainern und Betreuern bestand hingegen kaum Austausch. Mit Beginn der Saison kehrt sie nun in die gewohnten Strukturen des Teams zurück und setzt ihre Vorbereitung in Finnland und Norwegen fort.

Der genaue Saisonstart steht noch nicht endgültig fest: Ende November tritt Gandler entweder im Weltcup im finnischen Kontiolahti oder im IBU-Cup im schwedischen Idre Fjäll an. Mit Lisa Hauser ist eine frühere Leistungsträgerin des österreichischen Teams mittlerweile zurückgetreten.

Gandler selbst blickt auf bisherige Erfolge im Weltcup zurück: Ihre besten Resultate waren Rang vier mit der Staffel sowie Platz fünf im Einzelrennen. Daran will sie wieder anknüpfen. Sie erklärte, den Schritt ihrer Rückkehr keine Sekunde zu bereuen, und formulierte als Ziel, an ihre Leistungen von vor zwei Jahren anzuschließen sowie künftig auch im Weltcup Podestplätze zu erreichen.

Saisonvorbereitung im internationalen Biathlonsport

Im Biathlon beginnt die Vorbereitung auf die Wintersaison üblicherweise bereits im Frühjahr und zieht sich über die Sommermonate hin. Neben Schießtraining stehen dabei vor allem läuferische und konditionelle Einheiten im Vordergrund, häufig in Form von Rollski-Training und Rollerrennen, wie sie auch bei nationalen Meisterschaften ausgetragen werden. Viele Athletinnen und Athleten verbringen Teile dieser Vorbereitungsphase im Ausland, etwa um von spezifischen klimatischen Bedingungen oder Trainingspartnern zu profitieren.

Mit dem nahenden Winter verlagert sich das Training zunehmend auf Schnee. Skandinavische Standorte wie Finnland und Norwegen gelten dabei traditionell als wichtige Stationen, da dort frühzeitig verlässliche Schneeverhältnisse herrschen. Diese Länder sind zugleich oft Austragungsorte der ersten Weltcup- und IBU-Cup-Rennen der Saison.

Der IBU-Cup dient im internationalen Biathlonsport als zweithöchste Wettkampfserie unterhalb des Weltcups. Athletinnen und Athleten nutzen ihn häufig, um nach Verletzungen, längeren Pausen oder veränderten Trainingsbedingungen wieder an internationale Wettkampfbelastungen heranzuführen, bevor ein Start im Weltcup erfolgt. Die Entscheidung, in welcher Serie eine Saison begonnen wird, hängt in solchen Fällen meist vom aktuellen Form- und Leistungsstand ab.