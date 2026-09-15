Antonelli siegt bei Formel-1-Premiere auf Madrider Messegelände – Norris wird Dritter

Beim ersten Formel-1-Grand-Prix auf dem neuen „Madring“ in Madrid hat sich Kimi Antonelli am Sonntag den Sieg gesichert. Lando Norris, der von der Pole-Position gestartet war und das Rennen zeitweise anführte, kam am Ende auf Rang drei ins Ziel. Die neue Strecke auf dem Madrider Messegelände steht bis einschließlich 2035 im Rennkalender der Formel 1.

Erste Bilanz eines umstrittenen Streckendebüts

Der Grand Prix von Madrid war der erste Auftritt der Formel 1 auf der neuen Strecke, die auf dem Gelände der Madrider Messe entstanden ist. Kimi Antonelli fuhr als Sieger über die Ziellinie und feierte damit einen Erfolg beim Debüt der Strecke. Lando Norris, aktueller Weltmeister, hatte sich zuvor die Pole-Position gesichert und lag im Rennen zeitweise in Führung, ehe er am Ende als Dritter das Rennen beendete.

Zu einer Unterbrechung des Renngeschehens kam es, als der Aston Martin von Lance Stroll auf der Strecke liegen blieb und abtransportiert werden musste. Dieser Vorfall führte zur Ausrufung eines Virtual Safety Car. Zu den weiteren Fahrern, die beim Rennen in Madrid am Start waren, zählten unter anderem George Russell, der für Mercedes an den Start ging, sowie Max Verstappen. Ein besonderes Merkmal des neuen Kurses ist die Hochgeschwindigkeitssteilkurve mit dem Namen „La Monumental“, die zu den prägenden Streckenabschnitten des Madring zählt.

Der nächste Termin im Rennkalender ist bereits in zwei Wochen der Große Preis von Aserbaidschan.

Steilkurven und Stadtnähe als Streckenkonzept

Neue Formel-1-Strecken werden in den vergangenen Jahren zunehmend im urbanen oder halburbanen Umfeld angelegt, häufig auf Gelände, das ursprünglich für andere Zwecke genutzt wurde, etwa Messeflächen oder ehemalige Industrieareale. Solche Layouts erlauben es Ausrichtern, Rennstrecken in unmittelbarer Nähe zu Großstädten zu errichten, ohne aufwendige Neubauten auf der grünen Wiese vornehmen zu müssen. Charakteristisch für diese Art von Kursen sind oft enge Kurvenkombinationen im Wechsel mit längeren Geraden sowie vereinzelte Steilkurven, die höhere Kurvengeschwindigkeiten ermöglichen sollen als klassische Stadtkurse.

Grundsätzlich gilt bei der Einführung neuer Strecken im Motorsport, dass sich Fahrer und Teams die Streckencharakteristik erst im Laufe mehrerer Rennwochenenden erschließen. Reifenverhalten, Bremspunkte und ideale Linienführung werden häufig erst über mehrere Trainingssessions und im direkten Renneinsatz genauer erfasst. Debütstrecken gelten daher in der Motorsportberichterstattung regelmäßig als besonders beobachtete Ereignisse, bei denen sich sowohl technische als auch fahrerische Aspekte neu einspielen müssen.

Bedeutung von Vertragslaufzeiten im Rennkalender

Mehrjährige Verträge zwischen der Formel 1 und einzelnen Austragungsorten sind im Motorsport ein übliches Instrument, um Planungssicherheit für Veranstalter, Teams und die Serie selbst zu schaffen. Solche Laufzeiten ermöglichen es Ausrichtern, Investitionen in Infrastruktur, Sicherheitseinrichtungen und Zuschauerkapazitäten über einen längeren Zeitraum zu amortisieren. Für den Rennkalender insgesamt bedeutet eine langfristige Bindung an einen Standort zugleich eine gewisse Kontinuität, während zugleich Raum für die Bewertung neuer Streckenkonzepte im laufenden Betrieb bleibt.