Argentinien schlägt England 2:1 in der Nachspielzeit und zieht ins WM-Finale ein

Argentinien steht im WM-Finale: 2:1-Sieg gegen England in der Nachspielzeit

Argentinien hat das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen England mit 2:1 gewonnen und steht damit im Finale. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit.

Das Spiel wurde am Mittwoch im Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta vor 68.200 Zuschauern ausgetragen. Schiedsrichter war der US-Amerikaner Ismail Elfath.

Spielverlauf

Die erste Halbzeit endete torlos. In der 55. Minute brachte Anthony Gordon England in Führung – nach einer Hereingabe von Morgan Rogers. Argentinien glich in der 85. Minute durch Enzo Fernandez aus. Den entscheidenden Treffer erzielte Lautaro Martinez in der 92. Minute. Beide argentinischen Tore bereitete Lionel Messi vor.

Finale am Sonntag

Im WM-Finale trifft Argentinien auf Spanien. Die Partie findet am Sonntag um 21.00 Uhr in East Rutherford statt. Argentiniens Trainer ist Lionel Scaloni, England wurde von Thomas Tuchel betreut.