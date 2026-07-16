Argentinien steht im WM-Finale: Martinez schießt England in der Nachspielzeit aus dem Turnier

Argentinien steht im WM-Finale 2026: 2:1-Sieg gegen England in der Nachspielzeit

Argentinien hat das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen England mit 2:1 gewonnen und steht damit im Finale. Das Spiel fand am Mittwoch in Atlanta statt, 68.200 Zuschauer verfolgten die Partie im Stadion. Den entscheidenden Treffer erzielte Lautaro Martinez in der 92. Minute.

Als Titelverteidiger trifft Argentinien am Sonntag im Finale in East Rutherford bei New York auf Spanien. Anstoß ist um 21:00 Uhr. England spielt am Samstag um 23:00 Uhr in Miami gegen Frankreich um den dritten Platz.

Spielverlauf: England führt, Argentinien dreht die Partie spät

Anthony Gordon brachte England in der 55. Minute mit 1:0 in Führung. Argentinien glich in der 85. Minute durch Enzo Fernandez aus, ehe Lautaro Martinez in der Nachspielzeit das Siegtor zum 2:1 markierte. Beide argentinischen Tore bereitete Lionel Messi vor. Schiedsrichter der Partie war der US-Amerikaner Ismail Elfath.

Messi, der im Turnierverlauf bereits durch seine Leistungen auffiel, ist 39 Jahre alt. Mit seinen beiden Torvorlagen überholte er Kylian Mbappe im Rennen um den Goldenen Schuh: Beide Spieler stehen bei acht Toren, Messi liegt durch die zusätzlichen Assists nun voran.

Argentiniens Weg ins Finale

Auf dem Weg ins Endspiel setzte sich Argentinien im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde mit 3:2 nach Verlängerung durch, gewann das Achtelfinale gegen Ägypten mit 3:2 nach einem 0:2-Rückstand – die Wende begann in der 79. Minute – und besiegte die Schweiz im Viertelfinale mit 3:1 nach Verlängerung.

Teamchef Lionel Scaloni, seit dem Sommer 2018 in dieser Funktion, führte die Mannschaft damit in das vierte Endspiel eines großen Turniers. Für England endet das Turnier unter Teamchef Thomas Tuchel mit dem Spiel um Platz drei gegen Frankreich.