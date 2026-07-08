Arthur Fery steht als Wildcard-Spieler sensationell im Wimbledon-Halbfinale

Arthur Fery zieht als Wildcard-Spieler ins Wimbledon-Halbfinale ein

Der britische Tennisspieler Arthur Fery hat beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon das Halbfinale erreicht. Der 23-Jährige besiegte am Mittwoch den Weltranglistenzehnten Flavio Cobolli mit 6:4, 7:6 (7/4) und 6:0.

Fery war über eine Wildcard ins Hauptfeld gelangt und belegt in der Weltrangliste derzeit Platz 114. Im Halbfinale trifft er auf Alexander Zverev.

Historische Einordnung

Mit dem Einzug ins Halbfinale stellt Fery gleich zwei Rekorde auf: Er ist der am niedrigsten platzierte Spieler seit Goran Ivanisevic (ATP-125.) im Jahr 2001 im Wimbledon-Halbfinale. Zudem ist er als Wildcard-Spieler erst der dritte Halbfinalist bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt – nach Jimmy Connors bei den US Open 1991 und Henri Leconte bei den French Open 1992. Fery wuchs nach eigenen Angaben fünf Minuten vom All England Club entfernt auf.

Zverev erstmals im Wimbledon-Halbfinale

Auch für Alexander Zverev ist das Halbfinale in Wimbledon eine Premiere. Der French-Open-Sieger und Weltranglistendritte setzte sich gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 6:4, 6:4 und 6:2 durch. Die Partie dauerte knapp zwei Stunden. Die Temperaturen lagen dabei bei mehr als 30 Grad.