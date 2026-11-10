Austria-Gastspiel bei Benfica wegen Wetterwarnung verschoben

Das Gastspiel der Wiener Austria bei Benfica Lissabon in der UEFA Women’s Champions League, das für Mittwoch angesetzt war, muss verschoben werden. Grund ist eine Wetterwarnung der portugiesischen Regierung. Die Wiener Austria teilte die Verschiebung am Dienstag mit. Ein neuer Termin für die Partie steht derzeit nicht fest.

Absage kurz vor dem Anpfiff in Lissabon

Die Begegnung zwischen Benfica Lissabon und der Wiener Austria in der UEFA Women’s Champions League sollte ursprünglich am Mittwoch ausgetragen werden. Nach der Ausrufung einer Wetterwarnung durch die portugiesische Regierung wurde das Spiel abgesetzt. Die Wiener Austria informierte am Dienstag über die Verschiebung. Zu den genauen Hintergründen der Wetterwarnung liegen keine weiteren bestätigten Angaben vor. Wann die Partie nachgeholt wird, ist derzeit offen.

Terminplanung im Frauenfußball unter widrigen Bedingungen

Grundsätzlich können Wetterwarnungen dazu führen, dass Sportveranstaltungen aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden. Solche Entscheidungen liegen üblicherweise bei den zuständigen Behörden vor Ort, die die Lage je nach Unwettergefahr wie Starkregen, Sturm oder anderen extremen Wetterlagen einschätzen. Sportverbände und Vereine richten sich in solchen Fällen nach den behördlichen Vorgaben, um die Sicherheit von Spielerinnen, Betreuerstäben und Zuschauern zu gewährleisten.

Im internationalen Vereinsfußball sorgt die UEFA bei notwendigen Terminverschiebungen für die Koordination zwischen den beteiligten Clubs. Dabei müssen neue Termine in der Regel in bestehende Spielpläne eingepasst werden, was angesichts dichter Wettbewerbskalender und paralleler nationaler Ligen eine logistische Herausforderung darstellen kann. Besonders in der Gruppenphase von Wettbewerben wie der Champions League ist die zeitliche Flexibilität begrenzt, da weitere Partien und Qualifikationsrunden meist bereits terminiert sind.

Für die beteiligten Mannschaften bedeutet eine kurzfristige Verschiebung zudem organisatorischen Mehraufwand, etwa bei Reiseplanung, Unterkunft und Trainingssteuerung. Solche Anpassungen gehören im internationalen Spielbetrieb zu den praktischen Herausforderungen, mit denen Vereine gelegentlich umgehen müssen, wenn äußere Umstände wie Wetterereignisse den ursprünglichen Ablauf durchkreuzen.