Austria Klagenfurt verstärkt Präsidium um drei neue Mitglieder

Austria Klagenfurt: Neues Präsidium mit drei zusätzlichen Mitgliedern

Der Fußballverein Austria Klagenfurt geht mit einem erweiterten Präsidium in die neue Saison der Regionalliga Süd. Seit einigen Tagen steht Helmut Kaltenegger, Goldhändler und Hauptsponsor des Vereins, als Präsident an der Spitze.

Neu im Präsidium sind zudem Daniel Fiederer, Felix Arnold und Thomas Offner.

Drei neue Mitglieder im Gremium

Daniel Fiederer ist Immobilienunternehmer im Bereich Gebäudedienstleistungen und stammt aus München. Felix Arnold, ehemaliger Fußball-Profi, ist mittlerweile als High-Tech-Unternehmer tätig.

Thomas Offner, gebürtiger Köttmannsdorfer, arbeitet als Digitalisierungsexperte und ist wie Fiederer beruflich in München tätig. Offner war zudem zeitweise bei ProSiebenSat.1 in München für den Aufbau der Venture-Einheit zuständig.

Heimspiel gegen Treibach

Am Freitag ab 19.20 Uhr bestreitet Austria Klagenfurt ein Heimspiel gegen Treibach. Im Rahmen der Partie werden alle Nachwuchsmannschaften des Vereins vorgestellt.