Austria Wien feiert 6:0-Kantersieg im ersten Wiener Frauen-Bundesliga-Derby gegen Rapid

Austria Wien hat das erste Wiener Frauen-Bundesliga-Derby der Geschichte klar für sich entschieden. Der amtierende Meister gewann am Sonntag in der Generali-Arena gegen Aufsteiger SK Rapid Wien mit 6:0. Vor 2.200 Zuschauerinnen und Zuschauern beendete Rapid die Partie zu zehnt, nachdem Kapitänin Sandrina Haupt eine Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Deutliche Führung schon zur Pause

Austria Wien legte früh vor: Die aus Südtirol stammende Elisa Pfattner erzielte bereits in der vierten Minute das 1:0. Modesta Uka baute die Führung im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit auf 2:0 aus. In der 35. Minute traf Ronja Leidler ins eigene Tor, wodurch Austria Wien mit einer 3:0-Führung in die Pause ging.

Nach der Pause erhöhte sich der Druck auf Rapid weiter. Kapitänin Sandrina Haupt sah eine Gelb-Rote Karte, womit die Gäste den Rest der Partie in Unterzahl bestreiten mussten. Sandra Jakobsen erzielte in der 70. Minute das 4:0. Anschließend verwandelte Almedina Sisic einen Freistoß zum 5:0. Den Schlusspunkt setzte Patricia Pfanner mit einem Treffer ins leere Tor gegen Rapids Torfrau Kayleigh van Niehoff, womit der 6:0-Endstand feststand. Das Spiel wurde auf ORF Sport + übertragen.

Erstes Duell zweier Wiener Frauenteams im Oberhaus

Grundsätzlich erhalten Stadtderbys im Frauenfußball zunehmend Aufmerksamkeit, da mit dem Ausbau der Ligen immer mehr Vereine eigenständige Frauenabteilungen im höchsten nationalen Spielbetrieb etablieren. Treffen zwei Klubs aus derselben Stadt erstmals in einer obersten Spielklasse aufeinander, gilt ein solches Duell unabhängig vom Ergebnis als sportgeschichtlicher Meilenstein für die beteiligten Vereine und den jeweiligen Standort.

Für Aufsteiger ist die erste Saison im Oberhaus einer Liga erfahrungsgemäß mit besonderen Herausforderungen verbunden. Der Klassenunterschied zu etablierten und sportlich erfolgreichen Teams kann sich gerade in intensiven Spielen wie einem Derby deutlich zeigen. Eine Unterzahlsituation durch eine Gelb-Rote Karte erschwert es einer Mannschaft zusätzlich, im Spielverlauf noch Zugriff zu bekommen, da taktische Anpassungen unter diesen Bedingungen in der Regel begrenzt möglich sind.

Der amtierende Meistertitel bringt für ein Team üblicherweise eine besondere Ausgangslage mit sich. Von Titelverteidigern wird in nationalen Vergleichen regelmäßig erwartet, die Favoritenrolle auch gegen neu aufgestiegene Vereine zu bestätigen. Eine hohe personelle und spielerische Konstanz, wie sie Meistermannschaften häufig auszeichnet, kann sich insbesondere in Partien mit früher Führung auswirken, da dadurch zusätzlicher Druck auf das gegnerische Team entsteht.

Übertragungen von Partien der Frauen-Bundesliga im Fernsehen, wie sie im konkreten Fall über ORF Sport + erfolgten, tragen allgemein zur öffentlichen Wahrnehmung des Frauenfußballs bei. Eine mediale Begleitung von Ligaspielen gilt in diesem Zusammenhang häufig als wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung von Zuschauerinteresse und Vereinsstrukturen im Frauenfußball.