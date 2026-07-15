Austria Wien mit 1:0-Vorteil ins Rückspiel nach Lettland

Austria Wien mit 1:0-Vorteil vor dem Auswärtsspiel in Lettland

Die Wiener Austria bestreitet die erste Qualifikationsrunde der UEFA Conference League gegen FK Liepaja aus Lettland. Das Hinspiel in Wien endete mit einem 1:0-Sieg für die Austria.

Das Rückspiel findet am 23. Juli in Lettland statt. Eine Woche später empfängt die Austria den Gegner dann zum zweiten Rückspiel in Wien.

Liepaja mit schwacher Ligaform

FK Liepaja belegt in der lettischen Liga aktuell den vierten Tabellenplatz und befindet sich mitten im laufenden Ligabetrieb. In den jüngsten sechs nationalen Partien konnte der Verein lediglich eine Begegnung nicht verlieren.

In der Qualifikation hatte sich Liepaja zuvor gegen den montenegrinischen Verein Decic Tuzi durchgesetzt. Trotz eines Rückstands gewann Liepaja dieses Spiel mit 2:1.