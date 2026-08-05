Austria Wien und SKN St. Pölten kämpfen um Champions-League-Aufstieg

Austria Wien und SKN St. Pölten starten in Qualifikation zur Champions League der Frauen

Österreichs Fußball-Meister Austria Wien und Vizemeister SKN St. Pölten steigen am Mittwoch in die zweite Qualifikationsrunde der UEFA Women’s Champions League ein. Beide Teams bestreiten ihre Auftaktspiele im Rahmen von Miniturnieren.

Austria Wien trifft in Radenci nahe der österreichischen Grenze um 11.00 Uhr auf Hajduk Split. St. Pölten empfängt im Rahmen eines Heimminiturniers YB Bern, das Spiel beginnt um 18.00 Uhr und wird live auf ORF Sport + übertragen.

Ausgangslage bei Austria Wien

Austria Wien verlor zum Auftakt der neuen Meisterschaftssaison 0:1 gegen SKN St. Pölten. Trainer Stefan Kenesei führte die Mannschaft in der Vorsaison international erfolgreich gegen Glasgow und Minsk, ehe das Team in der dritten Qualifikationsrunde an FC Paris scheiterte. Im Europa Cup erreichte Austria Wien das Viertelfinale.

Ausgangslage bei SKN St. Pölten

SKN St. Pölten war viermal in Serie in der Gruppen- beziehungsweise Ligaphase der Champions League vertreten, kassierte in der Saison 2025/26 jedoch mehrere deutliche Niederlagen. Trainer ist Laurent Fassotte, Kapitänin des Teams ist Jennifer Klein. Der neu verlegte Rasen in der NV Arena erhielt vor dem Turnier grünes Licht.

Format und weiterer Verlauf

Nur die jeweiligen Turniersieger der Miniturniere ziehen in die Ligaphase der Champions League ein. Die Zweitplatzierten steigen in die zweite Qualifikationsrunde des Europa Cups ein, die Drittplatzierten starten in der ersten Qualifikationsrunde des Europa Cups. Dort ist auch Sturm Graz vertreten.