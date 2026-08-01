Austria Wien und St. Pölten eröffnen die 45. Saison der Admiral Frauen Bundesliga

Admiral Frauen Bundesliga startet mit Duell zwischen Austria Wien und St. Pölten in die 45. Saison

Die 45. Saison der Admiral Frauen Bundesliga beginnt am Samstag, den 1. August 2026, um 14.00 Uhr mit der Partie zwischen Austria Wien und St. Pölten. Austragungsort ist die Generali Arena in Wien-Favoriten. Die Begegnung wird live in ORF1 übertragen.

Zum Auftakt treffen der amtierende Double-Sieger Austria Wien und der ehemalige Serienmeister St. Pölten aufeinander.

Austria Wien mit starker Bilanz aus der Vorsaison

Austria Wien blieb in der vergangenen Saison in 24 Matches ungeschlagen und beendete die Meisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung auf St. Pölten. In der letzten Runde der Meistergruppe sicherte Carina Wenninger am 30. Mai mit einem Treffer in letzter Sekunde das 1:1 im direkten Duell. Zudem kassierte Austria Wien in der gesamten vergangenen Saison lediglich acht Ligatore.

Bei der Austria zählt Katharina Schiechtl zur Abwehr. Verena Hanshaw wurde neu verpflichtet. Schiechtl, Hanshaw, Wenninger und Kirchberger spielten bereits 2017 bei der Europameisterschaft gemeinsam im ÖFB-Gruppenspiel gegen die Schweiz.

St. Pölten mit ungeschlagener Vorbereitung

St. Pölten konnte alle Vorbereitungsspiele vor dem Saisonstart gewinnen. Kapitänin des Teams ist Jennifer Klein, Trainer ist Laurent Fassotte.

Weitere Vereine und Neuzugänge

Mit Rapid Wien ist ein Aufsteiger in die Frauen Bundesliga zurückgekehrt. Die Mannschaft startet am Sonntag mit einem Derby gegen die Vienna. Kapitänin von Rapid Wien ist Sandrina Haupt. Das erste Wiener Derby zwischen Austria Wien und Rapid ist für den 4. Oktober angesetzt.

Sturm Graz eröffnet die Saison am Samstag gegen Altach. Kapitänin der Grazerinnen ist Sophie Maierhofer. Red Bull Salzburg verpflichtete Maria Plattner vom FC Bayern München.

Ligamanagerin der Admiral Frauen Bundesliga ist Nina Potz.