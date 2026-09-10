Austria Wien verlängert mit U21-Talent Markovic bis 2029

Austria Wien hat den Vertrag von Vasilije Markovic bis 2029 verlängert. Der 18-jährige Mittelfeldspieler ist U17-Vizeweltmeister und aktuell ÖFB-U21-Teamspieler.

Langfristige Bindung an die Austria

Markovic kam bereits als Neunjähriger zu Austria Wien und durchlief seither die Nachwuchsabteilungen des Vereins. Mit der Verlängerung bis 2029 bindet sich der Mittelfeldspieler nun langfristig an den Wiener Traditionsklub.

Sportvorstand Tomas Zorn äußerte sich lobend über Markovic. Der Spieler gilt im Verein als Teil einer Gruppe junger Talente, die aus der eigenen Jugendarbeit hervorgegangen sind.

Nachwuchsförderung als Vereinsstrategie

Bei österreichischen Bundesligavereinen spielt die eigene Jugendarbeit grundsätzlich eine zentrale Rolle für die langfristige sportliche und wirtschaftliche Ausrichtung. Spieler, die von Kindesbeinen an im Verein ausgebildet werden, entwickeln in der Regel eine besonders enge Bindung zum Klub und seinen Strukturen.

Frühzeitige Vertragsverlängerungen bei jungen Talenten dienen üblicherweise dazu, Spieler langfristig an den Verein zu binden und finanzielle sowie sportliche Planungssicherheit zu schaffen. Gleichzeitig sollen dadurch Abwerbungen durch andere Klubs erschwert werden, sobald ein Spieler erste Erfolge auf internationaler Jugend- oder Nachwuchsebene erzielt.

Erfolge bei Junioren-Weltmeisterschaften wie einem U17-Vizeweltmeistertitel gelten in der Nachwuchsförderung häufig als Indikator für vorhandenes Potenzial. Für Vereine sind solche Titel ein Signal, in die weitere Entwicklung des jeweiligen Spielers zu investieren. Der Weg von der U17- über die U21-Auswahl bis zur A-Nationalmannschaft ist im österreichischen Fußball ein etabliertes Ausbildungssystem, an dessen einzelnen Stationen sich der sportliche Fortschritt junger Spieler ablesen lässt.