Barcelona feiert perfekten Saisonstart mit 5:2-Sieg gegen Rayo Vallecano

Der FC Barcelona hat sein drittes Saisonspiel in der spanischen Fußballliga gewonnen und damit den dritten Sieg im dritten Anlauf gefeiert. Vor eigenem Publikum setzte sich die Mannschaft am Montag mit 5:2 gegen Rayo Vallecano durch. Dank der besseren Tordifferenz führt Barcelona die Tabelle vor Real Madrid an, das über die gleiche Punktzahl verfügt.

Vier Tore für ein Offensivduo

Für den klaren Heimsieg gegen Rayo Vallecano sorgten in erster Linie Raphinha und Lamine Yamal. Raphinha traf in der 19. und in der 71. Minute jeweils ins Tor der Gäste. Lamine Yamal war ebenfalls zweifach erfolgreich, er erzielte seine Treffer in der 21. Minute sowie kurz vor Schluss in der 90. Minute. Zum 5:2-Endstand trug zudem ein Eigentor von Florian Lejeune bei, der den Ball in der 51. Minute ins eigene Tor beförderte. Mit dem Ergebnis bestätigte Barcelona seinen bisherigen makellosen Saisonstart.

Auch in der Tabelle zahlt sich diese Ausbeute aus: Da Real Madrid im direkten Vergleich der Punkte nicht abgehängt werden konnte, entscheidet aktuell die Tordifferenz über die Spitzenposition. Mit zwei zusätzlichen Treffern im Torverhältnis liegt Barcelona vorn.

Knapper Erfolg für Osasuna gegen Getafe

Neben Barcelona gewann am selben Spieltag auch Osasuna sein Heimspiel. Gegen Getafe setzte sich die Mannschaft mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Ante Budimir in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der Torschütze verwandelte dabei einen Strafstoß. Für Getafe blieb es bei dieser knappen Niederlage, während Osasuna die drei Punkte im eigenen Stadion behielt.

Tordifferenz als Zünglein an der Waage

Grundsätzlich entscheidet in der spanischen Liga bei Punktgleichheit zunächst die Tordifferenz über die Tabellenreihenfolge, bevor weitere Kriterien wie der direkte Vergleich oder die Anzahl erzielter Auswärtstore herangezogen werden. Gerade zu Beginn einer Saison, wenn erst wenige Spieltage absolviert sind, können einzelne Ergebnisse mit hohen Tordifferenzen die Tabelle deutlich beeinflussen. Ein 5:2-Sieg wie jener von Barcelona wirkt sich daher unmittelbar auf die Position in der Tabelle aus, selbst wenn ein direkter Konkurrent zeitgleich ebenfalls gewinnt.

Strafstöße wie jener, den Budimir gegen Getafe verwandelte, gehören zu den häufigsten Wegen, enge Spiele zu entscheiden. Insbesondere kurz vor der Halbzeitpause können solche Treffer den psychologischen Verlauf einer Partie verändern, da die führende Mannschaft mit einem Vorsprung in die Kabine geht. Für den weiteren Saisonverlauf ist neben der reinen Punkteausbeute auch die Fähigkeit einzelner Teams von Bedeutung, knappe Ergebnisse über die volle Spielzeit zu verteidigen.