Barcelona-Frauen verlieren nach 45 Spielen ohne Niederlage bei Real Sociedad

Der FC Barcelona hat als Fußball-Frauenmannschaft am 18. Oktober 2026 eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei Real Sociedad verlor das Team mit 1:2, nachdem es zunächst selbst in Führung gegangen war. Damit endete eine Serie von 45 ungeschlagenen Spielen in Folge.

Führung aus der Hand gegeben

Barcelona ging im Spiel bei Real Sociedad zunächst mit 1:0 in Führung. Im weiteren Verlauf drehte die Gastgeberin die Partie und gewann mit 2:1. Zum Kader der Katalaninnen gehört unter anderem Aitana Bonmati.

Die Niederlage war die erste für Barcelona seit einer 0:1-Niederlage gegen denselben Gegner, Real Sociedad, vor 350 Tagen. In der gesamten vergangenen Saison hatte das Team nur dieses eine Mal verloren. In diesem Zeitraum sicherte sich Barcelona die Champions League, die spanische Meisterschaft, die Copa de la Reina und den Supercup.

Trotz der aktuellen Niederlage bleibt Barcelona an der Tabellenspitze der Liga. Mit 18 Punkten aus sieben Spielen liegt das Team zwei Punkte vor dem zweitplatzierten Real Madrid.

Lange Serien im Frauenfußball

Lange ungeschlagene Serien wie jene von Barcelona entstehen im Spitzenfußball meist durch eine Kombination aus konstanter Kaderqualität, taktischer Kontinuität und geringer Fluktuation in Schlüsselpositionen. Gerade in nationalen Ligen mit einem dominanten Spitzenteam können sich solche Serien über mehrere Spielzeiten hinweg erstrecken, bevor ein einzelnes Spiel sie beendet. Eine einzelne Niederlage nach einer derart langen Serie wird in der Regel nicht als grundsätzlicher Einbruch gewertet, sondern als Teil des sportlichen Alltags, in dem auch favorisierte Teams gelegentlich unterliegen.

Der spanische Frauenfußball hat sich in den vergangenen Jahren sportlich deutlich weiterentwickelt. Vereine wie Barcelona und Real Madrid investieren kontinuierlich in ihre Frauenabteilungen, was sich in größerer Kadertiefe und höherem läuferischem sowie spielerischem Niveau niederschlägt. Dadurch sind Ligaspiele enger geworden, auch gegen Mannschaften, die in der Tabelle nicht an der Spitze stehen. Eine Führung reicht daher nicht automatisch für einen Sieg, wie sich auch in Ergebnissen mit später gedrehtem Spielverlauf zeigen kann.