Basketball-EM 2029: Österreich trifft in Vorqualifikation auf Zypern und Nordmazedonien

Basketball-EM-Vorqualifikation: Österreich trifft auf Zypern und Nordmazedonien

Das österreichische Männer-Nationalteam im Basketball kennt seine Gegner für die Vor-Qualifikation zur Europameisterschaft 2029. Bei der Auslosung der zweiten Vorausscheidungsphase am Donnerstag in München wurde Österreich der Gruppe mit Zypern und Nordmazedonien zugeteilt.

Die Dreier-Gruppe wird in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Der Spielbetrieb beginnt ab 27. August und läuft bis Februar 2027. Nur der Gruppensieger zieht in die eigentliche EM-Qualifikation ein.