Basketball-Frauen starten mit Heimniederlage gegen Lettland in die EM-Qualifikation

Österreichs Basketball-Nationalteam der Frauen ist mit einer Niederlage in die EM-Qualifikation gestartet. Im Heimspiel unterlag die ÖBV-Auswahl Lettland mit 66:81. Zur Halbzeit hatte Lettland mit 39:34 geführt.

Spielverlauf gegen Lettland

Österreich lag lediglich zu Beginn der Partie kurz in Führung. Danach übernahm Lettland die Kontrolle und baute den Vorsprung nach der Halbzeitpause weiter aus. Kurz vor der Pausensirene erzielte Sarah Sagerer noch einen Wurf von der Mittellinie, der zum Halbzeitstand von 34:39 beitrug. Über die gesamte Spielzeit hinweg wies Lettland die bessere Trefferquote auf und leistete sich zudem weniger Ballverluste als die österreichische Mannschaft.

Mit dem Ergebnis steht Lettland nach dem ersten Spieltag in der Gruppe K mit zwei Punkten an der Tabellenspitze. Österreich liegt nach der Auftaktniederlage mit null Punkten auf dem vierten und letzten Platz der Gruppe.

Nächste Gegner: Italien und Slowenien

Das nächste Spiel bestreitet Österreich am Samstag, den 14. November, um 18.00 Uhr. Gegner ist dann Italien, die Partie findet vor eigenem Publikum statt und wird live auf ORF Sport + übertragen. Bereits am 11. November, um 20.00 Uhr, trifft in derselben Gruppe Italien auf Slowenien. Am 17. November reist Österreich schließlich zum Auswärtsspiel gegen Slowenien, das um 18.00 Uhr angesetzt ist.

Format der EM-Qualifikation

Grundsätzlich tragen die teilnehmenden Nationalteams in solchen Gruppenphasen mehrere Spiele gegeneinander aus, ehe sich daraus die Platzierung für die anschließende Europameisterschaft ergibt. Die Gruppe K setzt sich aus vier Mannschaften zusammen, die im Laufe der Qualifikation sowohl Heim- als auch Auswärtspartien bestreiten. Üblicherweise entscheidet am Ende die Gesamtzahl der gesammelten Punkte über den Gruppenrang und damit über die weiteren Perspektiven im Qualifikationsprozess. Eine frühe Niederlage zum Auftakt lässt sich im Verlauf einer solchen Qualifikationsrunde durch Siege in den folgenden Partien grundsätzlich noch ausgleichen, da jedes Team mehrere Gelegenheiten erhält, Punkte zu sammeln.