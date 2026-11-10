Baumgartner feiert Comeback im ÖFB-Team nach schwerer Oberschenkelverletzung

Christoph Baumgartner steht vor seiner Rückkehr ins österreichische Fußballnationalteam. Der 27-Jährige wird am Samstag gegen Irland und am Dienstag gegen Israel sein Comeback im ÖFB-Team geben, nachdem ihn eine schwere Oberschenkelverletzung monatelang außer Gefecht gesetzt und die WM-Teilnahme gekostet hatte. Beide Partien finden im Rahmen der UEFA Nations League statt, Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr, live übertragen auf ORF1.

Lange Pause nach Verletzung beim WM-Test

Baumgartner hatte sich die Verletzung Anfang Juni beim Aufwärmen vor dem letzten WM-Testspiel gegen Tunesien zugezogen, das Österreich mit 1:0 gewann. Die Sehnenverletzung im Oberschenkel erwies sich als schwerwiegend und machte eine Operation notwendig. Erst Ende Oktober gab er für RB Leipzig sein Comeback.

Seitdem zeigte er bei seinem Verein deutliche Fortschritte. In sechs Einsätzen für Leipzig kam er auf fünf Scorerpunkte. Darunter eine Torvorlage beim 1:4 in der Champions League im Estadio Bernabeu, ein Doppelpack im DFB-Pokal gegen RW Essen sowie zwei Treffer in der Bundesliga.

Im ÖFB-Teamcamp in Wien äußerte sich Baumgartner zu seinem aktuellen Zustand. „Ich bin topfit“, sagte er im ORF. Gleichzeitig dämpfte er die Erwartungen an seine Belastbarkeit über volle Spielzeiten: „Mir fehlen nur die Spielminuten“, so Baumgartner. „Es ist also nicht realistisch, dass ich zweimal 90 Minuten spielen werde.“ Über seine Rückkehr ins Nationalteam sagte er: „Es war eine sehr lange Zeit. Jetzt wieder auf dem Feld dabei zu sein, macht mich sehr glücklich.“

Auch Teamchef Ralf Rangnick äußerte sich bei der Kaderbekanntgabe positiv über den Zustand des Mittelfeldspielers. „Viel besser kann man aus einer Verletzung nicht zurückkommen“, sagte der 68-Jährige.

Bilanz und Bedeutung für das Nationalteam

Baumgartner gehört zu den auffälligsten Offensivkräften im österreichischen Nationalteam. In bislang 58 Länderspielen erzielte er 19 Tore und bereitete 14 weitere vor. Zudem hält er einen besonderen Rekord: Mit einem Treffer nach 6,3 Sekunden in Bratislava stellte er das schnellste Tor der Fußballgeschichte auf.

Für Österreich stehen in den anstehenden Partien gegen Irland und Israel sportlich bedeutende Weichenstellungen an. Das Team blieb zum Auftakt der laufenden Nations-League-Kampagne gegen Israel, den Kosovo und Irland ungeschlagen. Mit einem Sieg gegen Irland würde Österreich in die Liga A der Nations League zurückkehren.

Sehnenverletzungen und der Weg zurück in den Wettkampfbetrieb

Schwere Sehnenverletzungen im Oberschenkel gehören im Profifußball zu den langwierigeren Blessuren, da die betroffenen Strukturen hohen Belastungen standhalten müssen und eine vorzeitige Rückkehr das Risiko eines Rückfalls erhöht. Nach operativen Eingriffen durchlaufen Spieler in der Regel ein mehrstufiges Rehabilitationsprogramm, das schrittweise von Einzeltraining über Mannschaftstraining bis hin zu ersten Kurzeinsätzen im Wettkampf reicht.

Die Belastungssteuerung spielt dabei eine zentrale Rolle. Trainerstäbe und medizinische Abteilungen legen üblicherweise gemeinsam fest, wie viele Spielminuten einem zurückkehrenden Spieler zugemutet werden können, um das verletzte Gewebe nicht erneut zu überlasten. Gerade bei eng getakteten Länderspielterminen, wie sie die Nations League mit sich bringt, müssen Vereine und Nationalmannschaften diese Belastungssteuerung eng abstimmen, da Spieler innerhalb weniger Tage sowohl für den Verein als auch für das Nationalteam im Einsatz stehen können.

In der Nations League wiederum entscheidet die sportliche Leistung innerhalb der Gruppenphase über die Zugehörigkeit zu den verschiedenen Ligastufen des Wettbewerbs. Mannschaften können durch gute Ergebnisse in höhere Ligen auf- oder bei schwachen Resultaten absteigen, was dem Format eine zusätzliche sportliche Bedeutung über die einzelnen Spiele hinaus verleiht.