Bayern-Frauen siegen in Paris – Zadrazil und Naschenweng eingewechselt

Der FC Bayern München hat in der EFA Women’s Champions League einen 2:1-Auswärtssieg bei Paris Saint-Germain errungen. Sarah Zadrazil wurde in der 71. Minute eingewechselt, Katharina Naschenweng kam in der Nachspielzeit ins Spiel. Barbara Dunst blieb auf der Bank. Für den FC Bayern war es im vierten Spiel der Ligaphase der zweite Erfolg neben zwei Unentschieden.

Bayern setzt sich bei PSG durch

Der FC Bayern München gewann bei Paris Saint-Germain mit 2:1 und baute damit seine Bilanz in der laufenden Ligaphase der EFA Women’s Champions League aus. Nach zwei Remis zum Auftakt gelang den Münchnerinnen mit dem Erfolg in Paris der zweite Sieg im vierten Spiel des Bewerbs.

Sarah Zadrazil wurde in der 71. Minute eingewechselt und kam damit in der Schlussphase der Partie zum Einsatz. Katharina Naschenweng wurde erst in der Nachspielzeit eingetauscht. Barbara Dunst gehörte zwar zum Kader, blieb aber über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

Der FC Bayern setzt seine Ligaphase am 19. November fort, wenn das Team bei der Wiener Austria gastiert.

Manchester City mit erstem Saisonsieg

Auch Manchester City war in der laufenden Runde der EFA Women’s Champions League im Einsatz und gewann auswärts bei Inter Mailand deutlich mit 4:1. Für den englischen Club war es nach zuvor drei Unentschieden in Serie der erste Sieg im laufenden Bewerb. Laura Wienroither stand bei Manchester City nicht im Aufgebot.

Format und Ablauf der Ligaphase

Die EFA Women’s Champions League wird seit einigen Jahren in einer Ligaphase ausgetragen, in der die teilnehmenden Mannschaften nicht in klassischen Gruppen, sondern in einer gemeinsamen Tabelle gegeneinander antreten. Jedes Team bestreitet dabei mehrere Partien gegen unterschiedliche Gegner, wobei sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele auf dem Programm stehen. Die Platzierung in dieser Tabelle entscheidet im weiteren Saisonverlauf darüber, welche Mannschaften direkt in die nächste Runde einziehen und welche zusätzlich eine Zwischenrunde bestreiten müssen.

Für österreichische Spielerinnen, die bei internationalen Topclubs unter Vertrag stehen, bietet dieser Wettbewerb regelmäßig die Gelegenheit, sich gegen namhafte Gegnerinnen aus ganz Europa zu messen. Einsatzzeiten fallen dabei je nach Spielverlauf und taktischer Ausrichtung des jeweiligen Trainerteams unterschiedlich aus, was sich auch in wechselnden Einwechslungszeitpunkten einzelner Akteurinnen innerhalb einer Mannschaft zeigt.

Die Wiener Austria zählt zu den österreichischen Vereinen, die im europäischen Frauenfußball regelmäßig vertreten sind und in der Ligaphase auf internationale Spitzenteams treffen. Begegnungen gegen etablierte Clubs wie den FC Bayern München gelten dabei grundsätzlich als Gradmesser für die eigene Entwicklung und als Gelegenheit, Erfahrungen gegen internationale Topmannschaften zu sammeln.