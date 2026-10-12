Bayern München: Neuer fällt gegen Viking Stavanger aus – Urbig steht im Tor

Der FC Bayern München muss im Champions-League-Spiel der Ligaphase am Dienstag (21.00 Uhr) bei Viking Stavanger auf Stammtorhüter Manuel Neuer verzichten. Neuer trainierte am Tag vor der Partie nicht. Trainer Vincent Kompany erklärte, der Torwart habe etwas am Fuß gespürt, und bezeichnete die Entscheidung als rein medizinisch. Im Tor der Münchner wird der 23-jährige Jonas Urbig stehen.

Medizinische Entscheidung vor dem Spiel in Norwegen

Nach Angaben von Vincent Kompany hat Manuel Neuer etwas an seinem Fuß gespürt. Der Trainer stufte die Entscheidung, auf Neuer zu verzichten, ausdrücklich als medizinisch begründet ein. Neuer ist dennoch mit der Mannschaft nach Norwegen geflogen, ob er im Kader für die Partie steht, ließ sich zunächst nicht sicher sagen.

Im Tor übernimmt Jonas Urbig, der zuletzt in der Nations League zum Nationalspieler aufgestiegen war. Als dritter Torhüter hinter Urbig und Neuer steht Sven Ulreich zur Verfügung. Verteidiger Jonathan Tah äußerte sich zur besonderen Bedeutung, gemeinsam mit Neuer auf dem Platz zu stehen, und bezeichnete dies als etwas ganz Besonderes.

Der Einsatz von Urbig folgt auf ein durchwachsenes Wochenende für Neuer. Beim 2:2 gegen den FC Augsburg hatte der Stammtorhüter das schnellste Gegentor der Bundesliga-Geschichte kassiert. Neuers Vertrag beim FC Bayern München läuft im kommenden Sommer aus.

Torwartfrage mit Blick auf die kommende Saison

Grundsätzlich ist der Umgang mit auslaufenden Verträgen bei Spitzenvereinen ein häufiges Thema, sobald ein Nachfolger aufgebaut werden soll. Bei Torhütern gilt dabei oft eine besonders lange Übergangsphase, da sich junge Keeper erst über mehrere Spielzeiten und unter Wettbewerbsbedingungen beweisen müssen, ehe sie dauerhaft die Nummer eins werden. Einsätze in internationalen Wettbewerben wie der Champions League gelten dabei traditionell als wichtiger Gradmesser, da sie häufig mit größerem läuferischem und mentalem Druck verbunden sind als nationale Partien.

Üblicherweise entscheiden Vereine solche Personalfragen nicht allein anhand kurzfristiger Formkurven, sondern beziehen auch die langfristige Kaderplanung mit ein. Ein auslaufender Vertrag kann in diesem Zusammenhang dazu führen, dass jüngeren Spielern frühzeitig mehr Spielpraxis eingeräumt wird, um sie auf größere Verantwortung vorzubereiten. Gleichzeitig bleibt in solchen Phasen die Rolle etablierter Spieler für Mannschaftsgefüge und Erfahrung im sportlichen Alltag von Bedeutung.

Ligaphase der Champions League als Prüfstein

Seit der Umstellung des Champions-League-Formats auf eine einheitliche Ligaphase treffen Mannschaften auf eine größere Zahl unterschiedlicher Gegner als zuvor in den klassischen Gruppen. Für Vereine wie den FC Bayern München bedeutet das grundsätzlich mehr Pflichtspiele in kurzer Zeit, was die Rotation im Kader und die Belastungssteuerung einzelner Spieler zusätzlich in den Fokus rückt. Auswärtsspiele wie jenes bei Viking Stavanger gelten dabei unabhängig vom Gegner als Termine, bei denen Reisebelastung und kurzfristige medizinische Entwicklungen bei der Aufstellung eine Rolle spielen können.