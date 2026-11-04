Bayern siegt 2:0 in Madrid – Karl und Laimer treffen für die Münchner

Bayern München hat am vierten Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League mit 2:0 bei Atletico Madrid gewonnen. Das Spiel fand am Dienstag statt. Für die Tore der Münchner sorgten der 18-jährige Lennart Karl in der 54. Minute und ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer in der 74. Minute. Bayern München steht nach vier Spielen bei acht Punkten, erzielt durch zwei Siege und zwei Remis.

Karl und Laimer treffen für Bayern in Madrid

Lennart Karl brachte Bayern München in der 54. Minute in Führung. Der 18-Jährige luchste Robin Le Normand den Ball im Strafraum ab und lupfte ihn über Atletico-Goalie Jan Oblak hinweg ins Tor. Bereits vor der Pause, in der 23. Minute, war Karl nach Vorarbeit von Dayot Upamecano zum Abschluss gekommen, hatte den Ball jedoch über das Tor geschossen. Upamecano selbst traf in der 73. Minute die Stange.

Das zweite Bayern-Tor fiel in der 74. Minute durch Konrad Laimer. Nach Vorarbeit von Harry Kane hämmerte der 29-Jährige den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte. Es war Laimers dritter Treffer im 57. Spiel in der Champions-League-Karriere. Laimer wurde in der 89. Minute ausgewechselt.

Rekordstart von Paris Saint-Germain gegen Villarreal

Paris Saint-Germain gewann auswärts bei Villarreal mit 6:0 und stellte dabei einen Champions-League-Rekord auf: Vier Tore fielen in den ersten 17 Minuten, exakt innerhalb von 16:02 Minuten. Joao Neves traf in der 5. Minute, Desire Doue in der 12. Minute, Senny Mayulu in der 13. Minute und Fabian Ruiz in der 17. Minute. Ruiz erhöhte in der 50. Minute erneut, ehe David Boly in der 78. Minute sein Champions-League-Debüt mit einem Treffer krönte. Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembele fehlten PSG verletzungsbedingt. Paris Saint-Germain führt die Tabelle mit nunmehr 20 erzielten Toren in der laufenden Saison an.

Barcelona setzt sich gegen Aston Villa durch

Barcelona gewann gegen Aston Villa, das vor dieser Partie drei Siege verbucht hatte. Lamine Yamal traf in der 7. Minute nach einem abgefangenen Fehlpass. Raphinha erhöhte mit zwei weiteren Treffern in der 52. und 64. Minute.

Sporting Lissabon siegt an der Stamford Bridge

Sporting Lissabon setzte sich mit 1:0 gegen Schachtar Donezk durch. Die Partie wurde an der Londoner Stamford Bridge ausgetragen. Issa Doumbia erzielte den entscheidenden Treffer in der 59. Minute. Sporting Lissabon hatte zuvor zu Hause mit 2:3 gegen den LASK verloren, der damit zwei Saisonsiege hält.

Inter Mailand und Manchester United mit klaren Erfolgen

Inter Mailand gewann auswärts bei Feyenoord Rotterdam mit 3:0. Yann Bisseck traf in der 8. Minute, Pio Esposito in der 34. Minute und Piotr Zielinski in der 54. Minute.

Manchester United drehte einen 0:2-Rückstand gegen AS Roma. Matias Soule hatte die Römer in der 11. Minute in Führung gebracht, Donyell Malen erhöhte per Elfmeter in der 17. Minute. Bruno Fernandes verkürzte im zweiten Anlauf per Elfmeter in der 58. Minute. Matheus Cunha drehte die Partie mit Treffern in der 83. und 86. Minute, sah in der Nachspielzeit aber wegen eines Foulspiels Gelb-Rot.

Stuttgarts Niederlage und Debüt für Yanik Spalt

Der VfB Stuttgart verlor 0:2 bei Galatasaray Istanbul und hat weiterhin sieben Punkte auf dem Konto. Für den 19-jährigen ÖFB-U21-Teamspieler Yanik Spalt bedeutete die Partie ein besonderes Ereignis: Er gab ab der 18. Minute im Mittelfeldzentrum sein Debüt in der Champions League.

Bodö/Glimt trennte sich torlos von Lille.

Format und Tabellenlogik der Ligaphase

Seit der Reform der Champions League tragen alle teilnehmenden Mannschaften ihre Partien in einer gemeinsamen Ligaphase aus, in der jedes Team gegen eine Auswahl unterschiedlicher Gegner antritt. Punkte aus diesen Spielen fließen in eine gemeinsame Tabelle ein, die über die direkte Qualifikation für die Achtelfinalrunde sowie über die Teilnahme an einer zusätzlichen Zwischenrunde entscheidet. Dieses Format löste die früheren Gruppenphasen mit festen Vierergrupp