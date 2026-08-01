Beach-Volleyball: Hammarberg/Berger im Achtelfinale von Rio de Janeiro – Aus für Klinger-Schwestern

Beach-Volleyball: Hammarberg/Berger ziehen in Rio de Janeiro ins Achtelfinale ein

Timo Hammarberg und Tim Berger haben beim Elite16-Turnier der ProTour in Rio de Janeiro das Achtelfinale erreicht. Das österreichische Duo setzte sich am Freitag gegen die Spanier Alejandro Huerta und Adrian Gavira durch.

Hammarberg/Berger gewannen die Partie mit 2:0 (12, 18). Es war für das Duo der zweite Sieg im dritten Gruppenspiel des Turniers.

Aus für Dorina und Ronja Klinger

Für Dorina und Ronja Klinger endete das Turnier hingegen vorzeitig. Sie unterlagen dem US-amerikanischen Duo Corinne Quiggle und Chloe Loreen mit 0:2 (-15, -19). Es war die dritte Niederlage der Klingers, wodurch sie aus dem Bewerb ausschieden.