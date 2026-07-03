Beach-Volleyball in Gstaad: Waller/Pristauz ziehen ins Viertelfinale ein

Beach-Volleyball in Gstaad: Waller/Pristauz im Viertelfinale

Das österreichische Duo Philipp Waller und Moritz Pristauz hat beim Beach-Volleyball-Pro-Tour-Elite16-Turnier im schweizerischen Gstaad das Viertelfinale erreicht. Im Achtelfinale setzten sie sich am Freitag gegen die US-Amerikaner Taylor Crabb und Andrew Benesh mit 2:0 durch.

Die Sätze gewannen Waller und Pristauz mit 21:18 und 21:29. Im Viertelfinale treffen die beiden ÖVV-Athleten nun auf das israelische Duo Elyon Elazar und Kevin Cuzmiciov.

Hammarberg/Berger ausgeschieden

Weniger erfolgreich verlief das Turnier für Timo Hammarberg und Tim Berger. Das Duo scheiterte in der Zwischenrunde an den Brasilianern Evandro und Arthur mit 1:2. Die Satzergebnisse lauteten -17, 16 und -14.

Klinger/Klinger im Achtelfinale ausgeschieden

Im Damenbereich zogen Dorina Klinger und Ronja Klinger als Gruppenzweite ins Achtelfinale ein, unterlagen dort jedoch den Schweizerinnen Joana Mäder und Leona Kernen mit 1:2. Die Satzergebnisse in dieser Partie waren -31, 13 und -15.