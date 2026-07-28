Bettendorf gewinnt Grazer Altstadtkriterium – Hofbauer bleibt Bundesliga-Spitzenreiter

Bettendorf gewinnt Grazer Altstadtkriterium

Loic Bettendorf vom Team Hrinkow Advarics hat das Grazer Altstadtkriterium am Dienstag für sich entschieden. Der Luxemburger setzte sich über die 49 Kilometer lange Distanz durch.

Auf den zweiten Platz fuhr der Österreicher Paul Buschek vom Team Schwingshandl. Rang drei ging an den Slowenen Anze Skok von Kolesarski Nove Mesto.

Hofbauer bleibt Bundesliga-Spitzenreiter

Der Steirer Philipp Hofbauer vom Vorarlberg-Team wurde in Graz Vierter und führt weiterhin die Bundesliga-Wertung des Österreichischen Radsportverbands mit 763 Punkten an. Die Wertung basiert auf sechs von acht Bewerben.

Dahinter liegt Riccardo Zoidl von Hrinkow mit 647 Punkten auf Platz zwei. Der Deutsche Tobias Nolde vom Vorarlberg-Team folgt mit 594 Punkten auf Rang drei.

Bei den Damen gewann Tabea Huys von Tirol Cycling das Rennen in Graz und führt auch dort die Bundesliga-Gesamtwertung an.

Nächste Station in Wels

Am Mittwoch steht das Kriterium in der Welser Innenstadt auf dem Programm. Der Start erfolgt um 18.00 Uhr. Die Übertragung läuft live auf ORF Sport + sowie im Livestream auf ORF ON.