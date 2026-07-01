Bidstrup verlässt Red Bull Salzburg und wechselt zu Olympique Lyon

Mads Bidstrup wechselt von Red Bull Salzburg zu Olympique Lyon

Der dänische Mittelfeldspieler Mads Bidstrup verlässt Red Bull Salzburg und wechselt zum französischen Club Olympique Lyon. Der Transfer wurde am Mittwoch, 1. Juli 2026, vollzogen.

Bidstrup war drei Jahre lang für Salzburg aktiv und trug zuletzt die Kapitänsbinde des Clubs. Der 25-Jährige war im Sommer 2023 von Brentford nach Salzburg gewechselt und bestritt insgesamt 116 Partien, in denen er vier Tore erzielte und fünf Assists beisteuerte. Bidstrup und sein Management hatten den Wunsch nach einem Vereinswechsel an Salzburg herangetragen.

Auch Moussa Yeo verlässt Salzburg

Ebenfalls zum 1. Juli verlässt Moussa Yeo den Club. Der 22-jährige Flügelspieler aus Mali wechselt zu Swansea City in die zweite englische Liga. Yeo war vor vier Jahren zu Salzburg gestoßen und absolvierte 70 Pflichtspiele mit neun Toren und sieben Assists.

Mazurek als Neuzugang verpflichtet

Auf der Zugangsseite präsentiert Red Bull Salzburg Bartosz Mazurek. Der 19-jährige polnische Offensivspieler kommt vom polnischen Club Bialystok und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2031. In der vergangenen Saison kam Mazurek in Polens erster Liga zu 35 Einsätzen, erzielte vier Tore und lieferte drei Assists. Im Februar traf er beim 4:2-Auswärtssieg bei AC Fiorentina in der Conference League dreifach. Red Bull Salzburg hatte die vergangene Saison als Tabellendritter abgeschlossen.