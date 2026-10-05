Bottas fährt 350 Kilometer mit dem Rad von Malaysia nach Singapur zum nächsten Grand Prix

Der finnische Formel-1-Pilot Valtteri Bottas legt die rund 350 Kilometer lange Strecke zwischen den Grand-Prix-Kursen in Malaysia und Singapur mit dem Fahrrad zurück. Der 37-Jährige, der für das Team Cadillac an den Start geht, war beim Rennen in Malaysia vorzeitig ausgeschieden. Nun nutzt er die Zeit bis zum nächsten Formel-1-Wochenende für die Radtour in die Stadtstaat-Metropole.

Drei Tage mit dem Rad zum nächsten Rennwochenende

Für die Strecke zwischen den beiden Rennstrecken hat Bottas nach Angaben einer Teamsprecherin drei Tage eingeplant. Zeitlich bleibt ihm damit genügend Spielraum, denn das Formel-1-Programm in Singapur beginnt erst am Donnerstag mit Medienterminen. Das erste Training findet am Freitag statt. Bottas kann die Anreise also vollständig in die Vorbereitungszeit vor dem Grand Prix von Singapur einbauen, ohne dadurch offizielle Teamtermine zu versäumen.

Der frühe Ausfall beim Rennen in Malaysia hat Bottas zusätzliche freie Tage verschafft, die er für das Vorhaben nutzt. Details zum genauen Streckenverlauf oder zur Route zwischen den beiden Ländern wurden nicht mitgeteilt.

Radsport als feste Größe im Leben des Finnen

Bottas gilt als passionierter Radfahrer und hat im Laufe der Jahre bereits an zahlreichen Radrennen teilgenommen. Der Sport ist damit kein kurzfristiges Hobby, sondern ein fester Bestandteil seines sportlichen Alltags abseits der Formel 1. Auch privat ist der Radsport bei ihm fest verankert: Seine Lebensgefährtin Tiffany Cromwell, eine Australierin, ist selbst Profi-Radsportlerin.

Regeneration und Training zwischen den Rennwochenenden

Formel-1-Fahrer stehen zwischen den einzelnen Grand-Prix-Wochenenden regelmäßig vor der Aufgabe, Erholung und körperliches Training in Einklang zu bringen. Da der Rennkalender oft nur wenige Tage zwischen aufeinanderfolgenden Stationen vorsieht, nutzen viele Piloten die Zwischenzeit für individuelle Trainingsformen. Radfahren gilt im Motorsport als verbreitete Ausdauersportart, da es die Fahrer körperlich fordert, ohne die für Rennwochenenden nötige Fitness und Konzentrationsfähigkeit zu beeinträchtigen. Gleichzeitig ermöglicht es eine aktive Form der Erholung nach einem Rennwochenende.

Der Grand Prix von Singapur gehört zu den besonderen Stationen im Formel-1-Kalender, da er als Nachtrennen auf einem Stadtkurs ausgetragen wird. Die klimatischen Bedingungen in Südostasien mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen stellen für Fahrer und Teams zusätzliche Anforderungen an die körperliche Vorbereitung. Eine mehrtägige Anreise mit dem Fahrrad unter diesen Bedingungen stellt entsprechend auch eine konditionelle Herausforderung dar.