Brennan holt Visma-Doppelsieg bei Burgos-Rundfahrt – Gall testet für Vuelta

Doppelsieg für Team Visma zum Auftakt der Burgos-Rundfahrt

Bei der ersten Etappe der Burgos-Rundfahrt in Spanien hat Team Visma am Dienstag einen Doppelerfolg gefeiert. Der Brite Matthew Brennan gewann den 165 Kilometer langen Auftakt von Gumiel de Izan hinauf zum Alto del Castillo in Burgos vor seinem Landsmann und Teamkollegen Ben Tulett.

Dritter wurde zeitgleich mit Tulett der Neuseeländer Laurence Pithie vom Red-Bull-Team.

Gall auf Vuelta-Vorbereitung

Der Osttiroler Felix Gall nutzt die Burgos-Rundfahrt als Generalprobe für die Vuelta, die ab dem 22. August ausgetragen wird. Auf der ersten Etappe kam Gall mit zwölf Sekunden Rückstand auf den Sieger auf Platz 61 ins Ziel. Marco Schrettl belegte zeitgleich mit Gall Rang 36.

Die Burgos-Rundfahrt umfasst insgesamt fünf Etappen. Die zweite Etappe führt über 178 Kilometer zu einer Bergankunft in Pineda de la Sierra.