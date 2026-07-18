British Open: Herbert spielt historische 62er-Runde und übernimmt Führung

British Open: Herbert übernimmt Führung mit historischer Runde

Bei der 154. British Open im Royal Birkdale Club in Southport hat Lucas Herbert am zweiten Turniertag die Führung übernommen. Der 30-jährige Australier (Weltranglisten-98.) benötigte für seine Runde lediglich 62 Schläge – acht unter dem Platzstandard von Par 70.

62 Schläge bedeuten die niedrigste Runde, die je bei einem Major-Turnier im Herren-Golf gespielt wurde. Den Rekord hatte Branden Grace aus Südafrika im Jahr 2017 als Erster aufgestellt. Herbert stellte diesen Wert nun ein, obwohl er am letzten Loch noch ein Bogey hinnehmen musste.

Burns mit identischer Rundenleistung

Auch Sam Burns (USA, Weltranglisten-18.) spielte am zweiten Tag 62 Schläge und stellte damit denselben Rekord ein. Nach einer 73er-Runde am Vortag verbesserte sich Burns damit um rund 100 Ränge auf den geteilten sechsten Platz. Auf dem zweiten Gesamtrang liegt nach zwei Runden Jackson Suber mit 134 Schlägen. Suber hatte nach dem ersten Tag noch die Führung innegehabt.

DeChambeau mit nachträglichen Strafschlägen

Bryson DeChambeau (USA) erhielt nachträglich zwei Strafschläge. Er hatte am fünften Loch neben das Fairway geschlagen und anschließend das hohe Gras niedergetrampelt, um eine Abschlagposition zu suchen. Die Regelverantwortlichen stellten fest, dass er sich dadurch eine verbesserte Schwungposition verschafft hatte, ohne die Lage des Balles zu verändern.

Straka im Feld, Wiesberger ausgeschieden

Sepp Straka spielte am zweiten Tag eine Par-Runde mit 70 Schlägen und liegt mit insgesamt zwei unter Par auf Position 25. Er hat den Cut geschafft. Straka erzielte Birdies am dritten und am letzten Loch, musste aber am dritten und am 18. Loch auch Schlagverluste hinnehmen.

Bernd Wiesberger (40 Jahre) verpasste den Cut als geteilter 79. um einen Schlag. Der Österreicher spielte am zweiten Tag eine 71er-Runde. Auf den ersten neun Löchern verbuchte er vier Bogeys und drei Birdies, auf den zweiten neun Löchern spielte er durchgehend Par. Der Cut lag bei einem Schlag über Par.

Scheffler und McIlroy weiter dabei

Titelverteidiger Scottie Scheffler (USA, Weltranglistenerster) spielte an beiden Turniertagen jeweils 68 Schläge und liegt als geteilter Achter im Feld. Rory McIlroy (Nordirland), sechsfacher Major-Champion und Weltranglistenzweiter, kam nach einer 72er-Auftaktrunde am zweiten Tag auf 67 Schläge und hat den Cut ebenfalls überstanden.