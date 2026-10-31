Bronze für Vorarlberger Kunstrad-Duo bei Hallenrad-WM in Ludwigsburg

Franziska Belmega und Marcel Schnetzer haben bei der Hallenrad-Weltmeisterschaft in Ludwigsburg am Samstag Bronze im Kunstrad-Zweierbewerb gewonnen. Das Duo aus Vorarlberg wurde erst im Sommer neu zusammengestellt und musste sich bei der WM lediglich zwei deutschen Paaren geschlagen geben.

Bronze für neu formiertes Duo aus Vorarlberg

Belmega und Schnetzer bilden ihr gemeinsames Paar erst seit wenigen Monaten. Trotz der kurzen gemeinsamen Vorbereitungszeit reichte es in Ludwigsburg zu einem Platz auf dem Podest. Vor dem Duo aus Vorarlberg platzierten sich zwei deutsche Paare, die den Wettbewerb damit unter sich ausmachten.

Für Marcel Schnetzer ist es bereits die vierte WM-Medaille seiner Karriere im Kunstrad-Zweier. Er stand bereits 2016, 2021 und 2022 jeweils mit Bronze auf dem Siegerpodest einer Weltmeisterschaft. Für seine neue Partnerin Franziska Belmega bedeutet der dritte Platz in Ludwigsburg hingegen die erste WM-Medaille überhaupt.

Radballer Schnetzer und Bröll vor neuem Antritt

Neben dem Kunstrad-Wettbewerb ist bei der Hallenrad-WM in Ludwigsburg auch der Radball vertreten. Dort tritt am Sonntag das österreichische Duo Patrick Schnetzer und Markus Bröll an. Die beiden Radballer zählen zu den erfolgreichsten Teams ihrer Disziplin und waren gemeinsam bereits sechsmal Weltmeister.

Kunstradsport als Teil des Hallenradsports

Der Kunstradsport gehört gemeinsam mit dem Radball zu den klassischen Disziplinen des Hallenradsports, der unter dem Dach des Weltradsportverbandes UCI organisiert ist. Im Kunstrad-Zweierbewerb fahren zwei Athletinnen und Athleten gemeinsam auf einem speziell konstruierten Fahrrad choreografierte Kür-Elemente, die nach Schwierigkeit und Ausführung bewertet werden. Balance, Körperbeherrschung und ein enges Zusammenspiel der beiden Fahrenden sind dabei entscheidend für das Ergebnis.

Wird ein Duo neu zusammengestellt, müssen sich die Partnerinnen und Partner zunächst aufeinander einspielen, da viele Elemente eine präzise Abstimmung in Timing und Gewichtsverteilung erfordern. Eine kurze gemeinsame Vorbereitungszeit gilt in diesem Sport grundsätzlich als besondere Herausforderung, da komplexe Kürfiguren üblicherweise über einen längeren Zeitraum trainiert und verfeinert werden.

Radball wiederum wird paarweise in einer Halle auf einem abgegrenzten Spielfeld ausgetragen. Zwei Teams aus jeweils zwei Fahrerinnen oder Fahrern versuchen dabei, einen Ball ausschließlich mit dem Fahrrad ins gegnerische Tor zu befördern, ohne während des Spiels abzusteigen. Die Disziplin verlangt neben fahrtechnischem Können auch taktisches Verständnis und eingespielte Automatismen zwischen den beiden Partnern eines Teams.

Weltmeisterschaften im Hallenradsport werden jährlich an wechselnden Austragungsorten vergeben und bringen die besten Kunstrad- und Radball-Teams verschiedener Nationen zusammen. Erfolge bei diesen Titelkämpfen gelten in der vergleichsweise kleinen, aber traditionsreichen Szene des Hallenradsports als höchste sportliche Anerkennung.