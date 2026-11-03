Bundesheer übt Abfangmanöver mit Eurofightern – Überschallflüge bis Freitag

Das österreichische Bundesheer übt ab Dienstag, dem 3. November 2026, mit Eurofighter-Jets Abfangmanöver. Das Training dauert bis zum darauffolgenden Freitag und umfasst auch Überschallflüge. Dabei erreichen die Jets Geschwindigkeiten von an die 1.200 Kilometer pro Stunde.

Abfangübungen über mehrere Tage

Bei der Übung sollen Eurofighter-Piloten des Bundesheers das Zusammenspiel mit dem Bodenpersonal und der zivilen Flugsicherung trainieren. Im Mittelpunkt stehen dabei Abfangmanöver, die über den gesamten Zeitraum bis Freitag geprobt werden.

Die Piloten fliegen während der Übung in großer Höhe. Pro Tag sind drei Überschallflüge vorgesehen. Am Wochenende finden keine Überschallflüge statt, ebenso wenig zu Mittag. Die Ballungsräume Klagenfurt und Villach werden dabei nicht überflogen.

Laut den Angaben des Bundesheers werden die Beschleunigungsphasen, in denen die Maschinen die Schallgeschwindigkeit überschreiten, so kurz wie möglich gehalten.

Physikalische Hintergründe des Überschallknalls

Nähert sich ein Flugzeug der Schallgeschwindigkeit an, bilden sich an seiner Struktur Stoßwellen. Diese breiten sich kegelförmig um das Flugzeug aus und werden am Boden als lauter, kurzer Knall wahrgenommen, der oft wie ein Donnerschlag klingt. Der Überschallknall entsteht nicht nur im Moment des Durchbrechens der Schallmauer, sondern begleitet das Flugzeug während der gesamten Zeit, in der es schneller als der Schall fliegt – er wandert gewissermaßen mit der Maschine über den Boden mit.

Die wahrgenommene Lautstärke eines solchen Knalls hängt von mehreren Faktoren ab, etwa von der Flughöhe, der Fluggeschwindigkeit und den atmosphärischen Bedingungen. Allgemein gilt: Je größer die Höhe, in der ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht, desto schwächer kommt die Stoßwelle am Boden an. Luftstreitkräfte legen deshalb bei Übungen häufig Wert darauf, in größerer Höhe zu operieren, um Belastungen für die Bevölkerung am Boden möglichst gering zu halten.

Überschallflüge sind grundsätzlich Teil der regulären Ausbildung von Kampfjet-Piloten, da Abfangeinsätze im Ernstfall hohe Geschwindigkeiten erfordern können. Die zivile Flugsicherung ist bei solchen Übungen eingebunden, weil Militärflüge im kontrollierten Luftraum mit dem übrigen Flugverkehr koordiniert werden müssen.