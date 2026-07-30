Bundesliga startet mit voller Punktemitnahme und strengeren Zeitspiel-Regeln in neue Saison

Österreichische Bundesliga startet mit neuen Regeln in die Saison 2026/27

Die österreichische Fußball-Bundesliga startet am Freitagabend in die neue Saison. Die Eröffnungspartie bestreiten Meister LASK und der GAK.

Der Modus mit einer Teilung der Liga nach 22 Runden in Meister- und Qualifikationsgruppe bleibt bestehen. Neu ist, dass die bisherige Punktehalbierung nach der Teilung entfällt. Alle Mannschaften nehmen die bis dahin erarbeiteten Punkte vollständig mit in die Finalrunde.

Neue Anstoßzeiten

Bei den Anstoßzeiten gibt es Anpassungen: Im August finden Sonntagsspiele um 19.00 Uhr statt. Über das gesamte Jahr hinweg wird zudem jeweils ein Freitag- und ein Samstagabendspiel um 19.30 Uhr angesetzt.

Strengere Regeln bei Zeitspiel und Auswechslungen

Um Zeitspiel entgegenzuwirken, führt die Liga strengere Maßnahmen ein. Für Auswechslungen gilt künftig ein Zehn-Sekunden-Limit.

Erweiterte Befugnisse für den Videoschiedsrichter

Der Videoschiedsrichter (VAR) darf ab sofort auch offensichtlich falsche Eckball-Entscheidungen korrigieren. Nach einem Videobeweis begründen die Schiedsrichter ihre Entscheidungen künftig über die Stadionlautsprecher. Parallel dazu werden die entsprechenden Bilder auf den Videowänden der Stadien gezeigt.