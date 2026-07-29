Carina Wenninger verlängert Vertrag bei Austria Wien

Carina Wenninger verlängert Vertrag bei der FK Austria Wien

Kapitänin Carina Wenninger bleibt der FK Austria Wien erhalten. Die 35-jährige Verteidigerin hat ihren ausgelaufenen Vertrag bei dem Wiener Verein verlängert. Das gab die Austria am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Wenninger ist seit der vergangenen Spielzeit Kapitänin des Teams und wirkt zudem an der strategischen Entwicklung des Vereins mit. Die Wienerin war 2024 zur Austria gewechselt, nachdem sie zuvor mehrere Jahre im Ausland gespielt hatte. Zuvor hatte sie auch ein Intermezzo bei Rapid Wien.

In der vergangenen Saison gewann die FK Austria Wien mit Wenninger den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte sowie den Cupsieg.

Wenninger blickt zudem auf eine umfangreiche internationale Karriere zurück: Für das österreichische Nationalteam absolvierte sie bislang 127 Länderspiele.