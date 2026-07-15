Carlos Alcaraz nach monatelanger Verletzungspause auf der Teilnehmerliste für Cincinnati

Carlos Alcaraz auf Teilnehmerliste für Cincinnati Masters

Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz steht auf der Teilnehmerliste des Masters-1000-Turniers in Cincinnati. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Das Turnier findet vom 13. bis 23. August statt.

Alcaraz hatte seit April pausiert. Der 23-Jährige zog sich beim ATP-500-Turnier in Barcelona in der ersten Runde eine Verletzung zu und musste anschließend auf den Rest der Sandplatzsaison verzichten.

Verpasste Titel und Rückfall in der Weltrangliste

Infolge der Verletzungspause fehlte Alcaraz bei den French Open, obwohl er das Turnier zweimal in Folge gewonnen hatte. Auch Wimbledon bestritt er nicht. Dort gewann Jannik Sinner das Finale gegen Alexander Zverev und sicherte sich damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel.

Bereits zuvor hatte Alcaraz nach einer Finalniederlage beim Masters-Turnier in Monte Carlo seinen Platz als Weltranglistenerster an Sinner verloren. Aktuell belegt er ATP-Rang drei.

Titelverteidiger in Cincinnati

In Cincinnati tritt Alcaraz als Titelverteidiger an: Im Vorjahr gewann er das Turnier durch einen Finalsieg über Sinner. Ob er tatsächlich antreten wird, gilt trotz seiner Nennung auf der Teilnehmerliste noch nicht als vollständig gesichert.

Im Anschluss an Cincinnati stehen die US Open auf dem Programm, die vom 31. August bis 13. September ausgetragen werden.