Carsten Jancker kehrt zu Austria Klagenfurt zurück und übernimmt Regionalligisten

Austria Klagenfurt wechselt den Trainer: Carsten Jancker übernimmt den Fußball-Regionalligisten und löst Slobodan Grubor ab. Der 52-jährige Deutsche, Champions-League-Sieger und ehemalige Nationalspieler, hatte die Klagenfurter bereits beim Bundesliga-Abstieg im Frühjahr 2025 für vier Spiele betreut, konnte den Gang in die zweite Liga damals aber nicht mehr verhindern. Inzwischen spielt der Verein nach einer Insolvenz samt Zwangsabstieg in der Regionalliga.

Rückkehr nach Zwischenstation in Oedt

Jancker war zuletzt bei ASKÖ Oedt engagiert und führte den Verein in der vergangenen Saison in der Regionalliga Mitte auf den dritten Platz. Nun kehrt er zu Austria Klagenfurt zurück, wo er bereits Erfahrung aus dem Abstiegskampf der Vorsaison mitbringt. Der Trainerwechsel erfolgt, nachdem die Klagenfurter zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassiert hatten.

Geschäftsführer Zeljko Karajica bedankte sich bei Slobodan Grubor für dessen Arbeit. Konkrete Angaben zu den Gründen des Wechsels oder zu weiteren Personalentscheidungen wurden darüber hinaus nicht genannt.

Jancker soll bereits am Mittwochnachmittag das Training der Mannschaft leiten. Sein Pflichtspieldebüt an der Seitenlinie steht unmittelbar bevor: Am Freitag bestreitet Austria Klagenfurt das Kärnten-Derby gegen die SVG Bleiburg, bei dem der neue Trainer erstmals im Wettkampf amtiert.

Regionalliga als neue Realität für einen Traditionsverein

Grundsätzlich stellt ein Insolvenzverfahren mit sportlichem Zwangsabstieg Vereine vor erhebliche organisatorische und kaderplanerische Herausforderungen. Der Wechsel von der Bundesliga in die Regionalliga bedeutet üblicherweise nicht nur eine deutlich veränderte sportliche Konkurrenzsituation, sondern auch wirtschaftliche Einschnitte, etwa bei Budgets, Personalstruktur und Infrastruktur. Traditionsvereine, die einen solchen Umbruch durchlaufen, stehen in der Regel unter besonderer öffentlicher Aufmerksamkeit, da frühere Erfolge und der gewohnte Status im nationalen Fußball mit der neuen sportlichen Realität kontrastieren.

In der Regionalliga Mitte, in der auch Austria Klagenfurt aktuell antritt, treffen traditionell sowohl ambitionierte Zweitmannschaften größerer Klubs als auch gewachsene Amateur- und Halbprofivereine aufeinander. Für einen Verein mit Bundesliga-Vergangenheit bedeutet dieses Umfeld meist eine andere Kräfteverteilung als in den oberen Spielklassen, da individuelle läuferische und spielerische Qualität nicht zwangsläufig den Ausschlag gibt, sondern auch Faktoren wie Kontinuität, Mannschaftsgefüge und regionale Rivalitäten eine größere Rolle spielen können.

Ein Trainerwechsel während der laufenden Saison folgt bei vergleichbaren Fällen häufig einem ähnlichen Muster: Nach sportlich schwächeren Ergebnissen entscheidet sich die Vereinsführung für einen personellen Neuanfang auf der Trainerposition, um kurzfristig neue Impulse zu setzen. Dabei spielt oft auch die Verfügbarkeit von Trainern mit bereits bestehender Verbindung zum Klub eine Rolle, da sich dadurch Eingewöhnungszeiten verkürzen lassen. Inwieweit ein solcher Schritt tatsächlich zu einer sportlichen Stabilisierung führt, hängt im Einzelfall von zahlreichen Faktoren ab, die sich erst im Saisonverlauf zeigen.