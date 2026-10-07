Daniel Beichler wird Cheftrainer bei KV Kortrijk – Steirer unterschreibt Vertrag bis 2028

Daniel Beichler ist neuer Cheftrainer beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk. Der Steirer war zuvor knapp fünf Monate ohne Traineramt, nachdem seine Tätigkeit bei Red Bull Salzburg geendet hatte. Laut Clubangaben vom Mittwoch unterschrieb Beichler bei KV Kortrijk einen Vertrag bis Sommer 2028.

Neuer Trainer für den Tabellen-16.

KV Kortrijk steht aktuell auf dem 16. Platz der belgischen ersten Liga. Der Verein aus Westflandern, nahe der französischen Grenze, war heuer nach einem Jahr in der zweiten Liga wieder aufgestiegen. In den bisherigen sieben Runden der laufenden Saison gelang dem Team jedoch nur ein Sieg, dem sechs Niederlagen gegenüberstehen.

Aufstiegstrainer Michiel Jonckheere war zurückgetreten, zuletzt hatte Interimscoach Christophe Lepoint die Mannschaft betreut. Beichler leitete am Mittwochnachmittag sein erstes Training bei KV Kortrijk. Sein erstes Ligaspiel an der Seitenlinie des Clubs steht bereits am Samstagabend an, auswärts bei KRC Genk.

Station bei Red Bull Salzburg nur von kurzer Dauer

Beichler war bei Red Bull Salzburg Nachfolger von Thomas Letsch gewesen, blieb dort aber lediglich drei Monate im Amt. Die Salzburger hatten die abgelaufene Saison nur auf dem dritten Platz beendet. Vor seiner Zeit bei Red Bull Salzburg hatte Beichler den FC Liefering trainiert.

Trainerwechsel nach schwachem Saisonstart

Bei Vereinen, die nach einem Aufstieg in der höchsten Spielklasse früh in Abstiegsnot geraten, kommt es grundsätzlich häufiger zu kurzfristigen Trainerwechseln. Ein neuer Cheftrainer soll in solchen Situationen meist frische Impulse setzen, ohne dass dabei zwangsläufig der gesamte Kader verändert wird. Üblicherweise bleibt wenig Zeit für eine lange Eingewöhnungsphase, da der sportliche Druck durch die Tabellensituation unmittelbar besteht.

In der belgischen ersten Liga gilt wie in den meisten europäischen Ligen ein Ligasystem mit Hin- und Rückrunde, an dessen Ende die untersten Plätze mit Abstieg oder Relegation verbunden sind. Für Aufsteiger ist der Klassenerhalt in der ersten Saison nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse erfahrungsgemäß eine besondere Herausforderung, da sich Kader und Mannschaft oft erst an das höhere spielerische Niveau anpassen müssen.